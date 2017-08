L’Aula de Ceràmica del Vendrell programa un nou curs per a l’octubre

La Regidoria de Cultura i Festes ja té a punt el nou curs de l’Aula de Ceràmica, que es posarà en marxa el 2 d'octubre de 2017. L’Aula inclourà tallers de creació amb el fang com a material d’expressió artística per a petits i grans. També permetrà als alumnes experimentar amb el fang amb l’ajuda d’altres materials com pintures, esmalts...



D’una banda, hi haurà un taller per a infants, adreçat a nens i nenes d’entre 4 i 12 anys. Aquest es farà els dimecres de 17h a 18.30h. El curs tindrà un preu de 30.90€ al mes, més una quota de 30 € de material a l’any.



D’altra banda, el taller per a adults (adults i nens i nenes a partir de 13 anys), es farà els dilluns de 9h a 11h i de 18.30h a 20.30h i els dimecres de 18.30h a 20.30h. El preu del curs de dues hores setmanals és de 41.20€ al mes i 60 € de material a l’any i el de quatre hores setmanals és de 72.10 € al mes i 100€ de material a l’any.



Les inscripcions per a l’Aula de Ceràmica es faran del 4 al 15 de setembre a la Regidoria de Cultura (La Rambla, 24, 2n pis). Es pot fer reserva de plaça enviant un correu a art@elvendrell.net.



L'Aula de Ceràmica està ubicada a l'Escola Municipal d'Art Apel·les Fenosa (Av. Escoles, 19).