Els Castellers de Vilafranca volen reprendre la temporada amb un Gamma Extra a la diada de Cal Figarot

Els Castellers de Vilafranca tornen a la feina aquest cap de setmana després d'uns dies de vacances. Els vilafranquins actuaran dissabte a la tarda a Cal Figarot, amb la diada que organitzen ells mateixos cada any davant de la seva seu social. Els Castellers de Vilafranca tenen la intenció de reprendre l'activitat castellera amb la Td9fm com a castell màxim i acompanyar-ho amb dos castells de nou i pilar de mèrit. Així volen recuperar les bones sensacions després de la magnífica actuació de Vilanova, on van coronar el castell de deu i el van acompanyar de dos gamma extra més: el 3d9fa i la Td9fm.

La diada de dissabte començarà a les 18:00. La diada de Cal Figarot també comptarà amb la presència de la Colla Joves Xiquets de Valls i els Castellers de la Vila de Gràcia. A partir de les vuit, un cop acabada la diada, els Castellers de Vilafranca faran el peu del 4d10fm, una prova important per seguir assajant els castells de deu, claus en aquest tram casteller.

En acabar els castells, se celebrarà la Ronda Vermut gràcies a la col·laboració amb Vermuts Miró i tindrà lloc un sopar popular amb els castellers de les tres colles.

A partir de les 22.00h, hi haurà un concert del grup 'Riu' i la festa seguirà amb el DJ Hurtu.

Els Castellers de Vilafranca tenen un assaig important aquest divendres a les 21:30h.