Angel Sala: “Per veure més de 1.000 pel·lícules a l’any, t’ha d’agradar el cinema”

El Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya arriba a la 50ena edició, amb convidats molt especials i un padrí d’excepció, el mexicà Guillermo del Toro, que obrirà el Festival amb el seu darrer film.

‘La forma del agua’, l’últim treball del cineasta Guillermo del Toro, inaugurarà el Sitges Festival de Cinema, el proper 5 d’octubre. El padrí del Festival, tal i com es va anunciar poc després de finalitzar la darrera edició, “és un cinèfil, a més de gran director, i ens uneix una relació d’amistat des de que va estrenar, per primera vegada, una pel·lícula a Sitges”, confessa Àngel Sala.

El director del Festival, entre intensos dies de treball i encara ultimant programació i convidats especials, reconeix “que per veure més de mil pel·lícules a l’any, t’ha d’agradar el cinema”, i és que ell, tal i com sempre ha reconegut, és un apassionat del cinema. “Per dirigir un festival com aquest, el cinema t’ha d’apassionar”.

Sala va arribar de la seva Saragossa natal el 1982, l’any que el Festival s’inaugurava amb ‘La cosa’ de John Carpenter, i trenta-cinc anys després continua sent l’espectador, el crític i ara també el director, més exigent que té el Festival. “

Des de que vaig venir per primera vegada, no vaig deixar de tornar, i des de l’any 92, ja hi he estat treballant, en cada edició, en diferents tasques, fins la darrera, de director”. I és que Sala farà quinze edicions que dirigeix el certamen, que ja és el més important del seu gènere a nivell europeu.

A les portes de l’Auditori de l’Hotel Melià Sitges, seu del Festival, Sala ens rep recordant les principals novetats. Noms propis com l’actriu Susan Sarandon i el director William Friedkin, rebran el Gran Premi Honorífic. Santiago Segura, rebrà el Premi Màquina del Temps i també visitarà el certamen el director asiàtic Johnnie To, entre altres grans personalitats que aviat s’aniran desvetllat.

Les noves tecnologies i el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, també gaudeixen d’una bona relació. Sala està convençut de la importància “d’adaptar-nos als nous formats, tot i que nosaltres sempre reivindicarem el cinema en sales, la velocitat dels canvis no es pot deixar de costat”. I així es confirma que la plataforma, productora i distribuïdora Netflix, estarà present al festival, al costat d’altres plataformes, i produccions de realitat virtual.

‘Si durant el mes d’agost fes vacances, el Festival no es podria fer”, sentencia Sala, que en aquestes setmanes intensifica l’agenda i mica en mica va desvetllant el més destacable de les estrenes que es podran veure a Sitges. Com és ‘The Killing of Sacred Deer’, de Yorgos Lanthimos, un thriller psicològic amb Colin Farrell i Nicole Kidman com a protagonistes. Marc Meyers, Guillermo Amoedo, Isabel Coixet, entre d’altres cineastes, presentaran les seves darreres produccions, en una edició dedicada al Drácula de Francis Ford Coppola, que celebra vint-i-cinc anys de la seva estrena i un festival que vestirà de gala per celebrar les seves 50 edicions.

Dues exposicions, que arribaran a Sitges durant el Festival, recorreran “amb certa nostàlgia”, comenta Sala, el recorregut de cinquanta anys d’història, de personatges, cartells, estrenes i un gran equip de persones que fan i han fet possible arribar on és avui “el millor festival de cinema fantàstic amb el millor del fantàstic d’avui”.