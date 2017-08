La "Música als Jardins" del Museu Pau Casals programa les actuacions dels grups Vèrtex i Alma Cello Quartet

El cicle “Música al Jardins” continua amb la seva programació després de la bona acceptació que va tenir el primer concert d’aquesta edició el passat dissabte dia 5 d’agost amb més de 150 persones de públic.

Aquest dissabte dia 12 d’agost serà el torn de Vèrtex, un duet de clarinet i piano format per Teresa Noguerol i Gerard Guerra, de gran qualitat musical i que interpretarà peces de Niels Gade, Albert Guinovart, Andre Messager i Lluís Llach, així com peces pròpies.



El dissabte següent, dia 19 d’agost serà el torn del grup Alma Cello Quartet, un quartet de violoncels nascut a Barcelona amb la idea d'explorar el recorregut violoncel·lístic que s'ha anat forjant al llarg de la història. Així, Irma Bau, Nico Cobo, Alba Haro i Eduard Raventós ens presentaran una proposta musical que vol mostrar la versatilitat de l'instrument fent servir com a leit motiv la capacitat expressiva de l'instrument fent un recorregut en el temps, que parteix de Telemann fins arribar a Piazzolla.

Els concerts tindran lloc doncs, els dissabtes 12 i 19 d’agost de les 19:30 a les 20:15 hores, amb entrada gratuïta i oberta a tot el públic, sense necessitat de fer reserva prèvia. El cicle “Música als Jardins” tancarà la seva programació el dissabte següent dia 26 d’agost, amb l’últim concert de l’edició d’aquest any.

Així mateix, les activitats d’estiu del Museu Pau Casals continuen també els divendres 11 i 18 d’agost amb visites teatralitzades, tot i que aquestes ja han esgotat totes les localitats disponibles.