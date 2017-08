Guillem Anguera, proper convidat al 29è Música a la Vila del Vendrell

La 29a edició del Festival de música tradicional “Música a la Vila” continuarà el proper dimecres 16 d’agost, a les 22 h, a la plaça del Tívoli del Vendrell, amb Guillem Anguera. Després d’una llarga trajectòria amb diversos grups, l’acordionista hi presentarà el seu primer treball en solitari, que porta per nom 14 Km.



Música instrumental, amb temes de collita pròpia, en què l’acordió diatònic n’és l’instrument principal, cançons lentes amb gran expressivitat i amb delicades harmonies, juntament amb altres melodies molt més rítmiques i alegres, conformen aquest espectacle de qualitat que barreja estils i que no deixarà a ningú indiferent.



En aquesta ocasió, Guillem Anguera (acordió diatònic) estarà acompanyat per Jorge Varela (piano elèctric), Hèctor Beberide (mandolina, bouzouki i guitarra), Isidre Sans (baix elèctric) i David Rincón (percussió).



En cas de pluja, aquest concert es farà a l’Auditori del Tívoli, situat a la mateixa plaça del Tívoli.