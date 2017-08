L'ampliació del Museu del Ferrocarril començarà a la tardor per tal de convertir-lo en un gran centre interactiu

El Museu del Ferrocarril començarà les obres d'ampliació per reformar la Gran Nau aquesta propera tardor, dos anys després que Foment anunciés la històrica inversió d'1,9 MEUR. La direcció lamenta el retard, produït per un espai que estava temporalment cedit a l'Ajuntament i que ha obligat a revisar el projecte, però augura que les obres suposaran "un abans i un després". La directora, Pilar Garcia, assegura a l'ACN que la incorporació de 1.100 metres quadrats permetran "rellançar" el museu i situar-lo "entre els millors centres de patrimoni industrial d'Europa". Garcia avança que la reforma permetrà introduir les noves tecnologies i redefinir les exposicions per fer-les interactives. La previsió és que l'any 2020 es dupliquin els 33.000 visitants anuals que ara s'apropen a aquest museu.

La Gran Nau és l'espai més gran i més antic del recinte ferroviari de Vilanova que quedava pendent d'incorporar al museu, i aquesta propera tardor està previst que comencin les obres que el secretari d'Estat d'Infraestructures, Julio Gómez-Pomar va anunciar l'octubre del 2015. Es tracta d'una nau de 1.100 metres quadrats que es va construir l'any 1891 per guardar els trens provinents dels Estats Units. Fins fa pocs mesos era un enorme magatzem d'antiguitats ferroviàries sense catalogar, bona part de les quals s'han exposat al nou espai destinat a les mercaderies. Ara només hi queden algunes restes pendents de reubicar.

La direcció confia que les obres estaran enllestides l'any 2020, coincidint amb el 30è aniversari del centre. Pilar Garcia detalla que el nou espai relatarà el progrés del ferrocarril, amb el Talgo 2 com a vehicle protagonista. "No només volem parlar de tecnologia, sinó de societat. Explicar què va significar el tren als segles XIX i XX, i què significa ara", apunta. Garcia assegura que aquestes obres seran el detonant per revisar la resta de l'exposició i fer-la més atractiva per a totes les edats, "per apropar la utilitat que té pel bé comú l'ús del ferrocarril". En la línia de millorar la imatge, precisament, està previst que es restauri tota la façana del museu.

Les noves tecnologies, l'al·licient per aconseguir més visitants

Pilar Garcia defineix el Museu del Ferrocarril com una "joia" reconeguda internacionalment en l'àmbit industrial, però es marca com a objectiu que aquest reconeixement es tradueixi també a nivell de visitants i públic general. Admet que les xifres actuals "no li fan justícia" i augura que la reforma servirà per "rellançar" l'equipament. "Volem que sigui un centre de cultura, d'oci i d'interacció per aconseguir, fàcilment, doblar el nombre de visitants d'aquí a dos anys", afirma. Introduir la realitat augmentada és un dels objectius de cara a aquesta reforma "camí al 4.0".

Ara que les obres de reforma de la Gran Nau semblen finalment encaminades, la direcció del museu comença a treballar en futurs projectes de millora. El proper pas, explica Garcia, se centrarà en l'espai dedicat a les locomotores, el qual és tota una insígnia de l'equipament. Ara, menys de la meitat de les màquines estan sota cobert, i la direcció lamenta que la resta de locomotores pateixin el desgast de trobar-se a la intempèrie, amb una important afectació per la proximitat del mar.

Per aquest motiu, Pilar Garcia s'ha proposat aconseguir durant els propers anys el vistiplau del Ministeri de Foment per tirar endavant la cobertura de la resta de trens, en una construcció que il•lustri l'evolució que la maquinària ha tingut al llarg dels segles. "Amb tots aquests projectes farem que el museu sigui un dels centres de patrimoni industrial més importants d'Europa", conclou la directora.