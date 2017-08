207 mecenes de 27 països fan possible el disc de debut de la pianista vilanovina Laura Farré Rozada

La pianista vilanovina Laura Farré Rozada ha començat a enregistrar el seu primer disc de música clàssica contemporània, un cop ha aconseguit els diners que necessitava gràcies a les aportacions de petits mecenes a la plataforma Verkami. Laura Farré cercava 4400 euros i finalment n'ha aconseguit 6560. Ho han fet possible 207 mecenes. El seu origen va des de Vilanova i la Geltrú, la comarca del Garraf, fins a la resta del món. Així li han donat suport des de 27 països dels 5 continents: Japó, Estats Units, Finlàndia, Corea del Sud, Argentina, República Txeca, Singapur, Suècia, Polònia, Luxemburg, Holanda, Canadà, Rússia, Espanya, França, Regne Unit, Itàlia, Grècia, Albània, Nova Zelanda, Hong Kong, Veneçuela, Mèxic, Algèria, Bèlgica, Israel i Islàndia.

Les tres principals donacions les han fet una veïna de Vilanova, un ciutadà de Singapur i una parella de Cubelles.

"Vull donar les gràcies a totes les persones d'arreu que m'han donat suport. Totes les aportacions han estat importants per fer realitat el meu àlbum "The French Reveire". El fet que hi hagin hagut donacions d'arreu del món consolida el caràcter internacional i multicultural que volia que tingués el meu projecte" afirma la pianista vilanovina. "Els diners obtinguts mitjançant el Verkami em serviran per poder finançar tot el procés de creació del disc. Degut a que s'ha superat amb escreix l'objectiu fixat, podré dur a terme la segona part del projecte: fer una gira de concerts de presentació per França, Finlàndia, Bulgària, Israel i els Estats Units, a més d'Espanya i el Regne Unit."

Laura Farré Rozada enregistra el seu disc de debut "The French Reverie" a La Garriga, a l'estudi d'Albert Moraleda. Aquest reconegut músic i productor ha estat al darrera d'alguns dels discos dels intèrprets catalans de música classica, tradicional i jazz més importants. La previsió és que el disc, un homenatge a la música clàssica francesa del segle XX, estigui enllestit al desembre.

Els primers en rebre el CD, en format digital o físic, seran els mecenes. Farré té la intenció de presentar el seu disc de debut en una gira que a més de Catalunya la dugui als països originaris dels compositors que interpreta en aquest treball. La setmana vinent Laura Farré Rozada marxa al Canadà per assistir al Waterloo Region Contemporary Music Sessions, un certamen que potencia la música contemporània clàssica i el vincle creatiu entre intèrprets i compositors. Farré ha estat entre les 25 intèrprets seleccionades d'entre centenars de candidatures d'arreu del món per a participar-hi.