La penedesenca Nerea Bassart estrena el seu primer disc, "Lucid Dream"

Aquest mes d'agost (2017) arriba el primer disc de Nerea Bassart, "Lucid Dream" un cd en format digipack amb 11 cançons i una estructura ben peculiar. Els temes flueixen a mesura que anem escoltant el disc, i és que aquest és un disc que intenta fugir del format single. Aquest efecte l'assoleix amb la incorporació d'intros i outros que s'encarreguen de fer que els canvis de cançons siguin el més natural possibles. L'objectiu, un àlbum amb un valor afegit, assolint així un concepte que donés sentit a la creació d'aquest disc.

El procés de gravació ha estat llarg; ni més ni menys que 6 mesos a l'estudi. Uns temps que ha estat possible gràcies al fet que aquest és un àlbum gravat al "home studio", és a dir, gravat íntegrament a casa. El disc, fruit de temps i dedicació, però no d'una gran quantitat de recursos, ha estat integrament interpretat, gravat i mesclat per Nerea Bassart, fent servir com a instruments únicament veu, guitarra acústica i bateria electrònica. Disposa, però, de dues col·laboracions importants: la de Xavi Pomar, compositor del tema "Still Alive" i intèrpret de la bateria en aquest tema, i la de Joana Escardó, artista, dibuixant i pintora que ha dissenyat i creat la portada del disc.

La temàtica del disc s'endinsa en una problemàtica sovint comuna en la gent jove i amb intencions de professionalitzar-se en el món de l'art. Per una banda, l'impàs que representa acabar els estudis i entrar en el món laboral, i per altre l'afegit de fer-ho amb una especialitat artística, com la música, on l'estigma de "hobbie" perdura a tots els nivells. És per això que l'àlbum ens presenta una clara dualitat entre el que volem ser i el que volen que siguem, entre la decisió segura i seriosa que ens ofereix una feina "normal", i la complexa i deslegitimada que implica per altra banda el fet de ser músic. La mateixa portada és un clar reflex d'aquesta dualitat, on se'ns mostra un oceà ple de vida en contraposició a una ciutat grisa, així com un submarí que està en mig com si hagués de decidir si tornar a les profunditats o amarrar.

El disc serà presentat al llarg d'aquest agost per Catalunya, a Subirats el 5 i a Barcelona el dijous 10, entre altres dates. Al setembre, del 7 al 14, el disc es presentarà a Anglaterra, amb dues dates a Londres i una a Reading.