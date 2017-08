La Vella i els Verds ensopeguen amb els castells amb l’agulla a la diada de la Bisbal del Penedès

Diada agredolça pels Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls a la Bisbal del Penedès, a quinze dies de Sant Fèlix. En l’exhibició de la Mare de Déu d’Agost, els Verds han ensopegat d’entrada amb el 3 de 9 amb folre i l’agulla, que ha quedat en intent, si bé han pogut descarregar el 4 de 9 amb folre i un treballat 2 de 9 amb folre i manilles. Els vilafranquins també s’han anotat un 4 de 9 amb folre i l’agulla carregat. Per la seva banda, els de la camisa rosada han arrencat amb el 5 de 9 amb folre -el primer de la història que es descarrega a la Bisbal-, però no han aconseguit carregar el 4 de 9 amb folre i l’agulla en cap de les dues ocasions que ho han intentat. En tercera ronda, la Vella s’ha anotat el 3 de 9 amb folre i, en cinquena ronda, ha descarregat el 4 de 8 amb l’agulla. Millor li han anat les coses a la Colla Joves dels Xiquets de Valls, que ha completat el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i el 3 de 8 amb l’agulla. A més, per arrodonir la seva actuació, els de la camisa vermella s’han estrenat enguany en la gamma extra amb el pilar de 8 amb folre i manilles carregat.

Els Castellers de Vilafranca han apostat pel 3 de 9 amb folre i l’agulla per iniciar la seva actuació a la diada del 15 d’agost. Tot i la decidida aposta dels verds, la construcció s’ha trencat per sisens i ha fet llenya de forma inesperada, amb la qual cosa ha quedat en intent. Per la seva banda, la Colla Joves dels Xiquets de Valls ha descarregat el seu setè 3 de 9 amb folre de la temporada, el castell de nou número 100 que es veu en la festa major de la Bisbal del Penedès. Finalment, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha descarregat un bon 5 de 9 amb folre, el seu tercer de la temporada. Es dona el cas que aquest ha estat el primer cop que es completava un 5 de 9 amb folre a la Bisbal, amb la qual cosa la fita quedarà immortalitzada en una placa a la façana de la Societat, com és tradició.

En segona ronda, els Verds han redirigit la diada després de la sotragada inicial tot descarregant el 4 de 9 amb folre, que ja s’havien adjudicat en set ocasions aquesta temporada. Això, els ha permès asserenar els ànims de cara a la resta de l’actuació. Al seu torn, la Joves ha apostat pel 4 de 9 amb folre que, tot i que s’ha hagut de treballar a la descarregada, ha estat culminat amb èxit. Per tancar la segona ronda, la Vella ha provat el 4 de 9 amb folre i l’agulla, però ha quedat en intent. La construcció patia de valent a l’alçada de quarts i s’ha acabat trencant. Abans, els de la camisa rosada ja n’havien desmuntat un peu.

En tercera ronda, els Castellers de Vilafranca han descarregat -no sense haver-lo de treballar- el seu tercer 2 de 9 amb folre i manilles de la temporada. Al seu torn, la Joves de Valls s’ha anotat el 3 de 8 amb l’agulla -el seu quart de la temporada-, força treballat a terços. Per tancar la tercera ronda, la Vella de Valls ha descarregat el 3 de 9 amb folre, possiblement el més treballat dels que ja havia descarregat en aquesta temporada.

En quarta ronda, els vilafranquins han sorprès amb el 4 de 9 amb folre amb l’agulla. Els verds han hagut de desmuntar un peu i, en l’intent vàlid, el castell ha quedat en carregat. El pilar no s’ha mostrat gaire estable i se n’ha anat després de carregar el 4 de 9. Per la seva banda, en aquesta primera ronda de repetició la Vella ha tornat a deixar en intent el 4 de 9 amb folre i l’agulla, després que la construcció s’hagi trencat per quarts. En cinquena ronda, però, els de la camisa rosada han tret forces per anotar-se el 4 de 8 amb l’agulla i marxar de la diada de la Bisbal amb tres castells descarregats.

Amb els Verds i la Vella tocats, la ronda de pilars ha estat per a la Colla Joves dels Xiquets de Valls. Els de la camisa vermella han apostat pel seu primer gamma extra de la temporada, el pilar de 8 amb folre i manilles. Els vallencs l’han treballat de valent, però finalment només l’han pogut carregar. Era el tercer cop que ho feien en la seva història, per la qual cosa la fita ha estat celebrada pels del carrer d’en Gassó, que malgrat tot confiaven que avui el podrien descarregar per primer cop. Al seu torn, la Vella i els Verds han descarregat un pilar de set amb folre i un pilar de sis, respectivament.

Per obrir la diada, la colla local dels Bous de la Bisbal s’ha decidit a descarregar per primera vegada el 4 de 7, però l’han hagut de desmuntar. Per cloure l’exhibició, els Bous han ofert el pilar de cinc aixecat per sota.