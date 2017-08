Maria Lluïsa Muntada obre el cicle Cants i Sons a Lluna de Canyelles

La soprano Maria Lluïsa Muntada obre el cicle de concerts de música clàssica Cants i Sons a Lluna, que comença aquest diumenge, 20 d’agost, i que durant quatre setmanes tindrà com a escenari l’església de Santa Magdalena. Es tracta d’un programa amb propostes ben diferenciades pel que fa als instruments com al repertori, en què es podran escoltar diferents estils musicals, tots emmarcats sota el que s’entén per música clàssica de cambra.

La soprano Maria Lluïsa Muntada presenta De plebeus i cortesans, acompanyada a la guitarra per Santi Pavón. El programa ens situa al llindar del segle XIX quan Beethoven i Rossini són els grans referents.La veu tradueix els textos de Metastasio que Mauro Giuliani ha convertit en Ariette i Cavatine. Cent anys més tard veu i guitarra es despullen dels cànons clàssics i esdevenen missatgeres del cant tradicional, amb les veus contrastants de Manuel de Falla, Federico García Lorca o Joaquín Rodrigo.

El concert començarà a les vuit del vespre i és gratuït.

En la seva aposta per promoure i apropar la música clàssica, Canyelles proposa aquest final d’estiu un cicle de quatre concerts, que es fan amb la col·laboració de la Camerata Eduard Toldrà. Es tracta de la primera edició d’una iniciativa que es vol que tingui continuïtat pel seu alt nivell cultural. La nostra aposta per impulsar la cultura és ferma i la música clàssica n’és un exemple, assegura l’alcaldessa Rosa Huguet. És fonamental donar-la a conèixer i apropar-la als ciutadans, i aquesta és una excel·lent oportunitat per fer-ho.

Aquesta primera edició presenta un cartell de moltíssima qualitat, amb músics i cantants de primer ordre com la mateixa Maria Lluïsa Muntada, que actua acompanyada del guitarrista Santi Pavón.

El cicle, a més, és una oportunitat única per fer arribar la música a tots els públics i, a més, fer-ho en un espai molt especial i entranyable com és l’església de Santa Magdalena, que permet tenir els instruments i els intèrprets molt a prop.

Els artistes

Maria Lluïsa Muntada (soprano)

L’activitat artística de Maria Lluïsa Muntada s’ha desenvolupat de manera paral·lela en l’àmbit del recital i de l’oratori. El caràcter poètic dels seus programes sorgeix de l’interès vital i espontani per l’associació de disciplines artístiques diverses.

Santi Pavón (guitarra)

La seva activitat ha estat repartida entre la tasca pedagògica i concertística, com a solista i també prenent part amb diferents grups de música de cambra. Des del 1996 és membre del Duo Muñoz Coca-Santi Pavón, amb el qual han donat a conèixer molt del repertori original que hi ha per a dues guitarres i també adaptacions entre les quals cal esmentar obres de Bach, Turina, Granados, Albeniz o Stravinski.