L'atemptat terrorista a Barcelona copa la premsa internacional

El món mira aquest dijous la ciutat de Barcelona arran de l'atemptat terrorista que ha tingut lloc a les Rambles, quan una furgoneta ha protagonitzat un atropellament massiu. Els principals mitjans internacionals obren informatius i pàgines web amb el succés, realitzen connexions en directe amb la capital catalana i mostren vídeos d'aficionats . De la mateixa manera les principals agències informatives del món, com Reuters i Associated Press, estan realitzant un ampli seguiment de l'atemptat i van actualitzant puntualment de les novetats. Per la seva part, l'agència PTN (People TV News Agency) ofereix vídeos en directe del centre de la ciutat després de l'atemptat.

"Terror a Barcelona". És la frase escollida per la CNN per obrir el seu portal, mentre la BBC titula "Atac mortal d'una furgoneta a l'àrea turística de Barcelona". 'The Washington Post', 'Al Jazeera', 'Le Figaro', 'Le Monde', 'Newsweek', 'The Boston Globe', 'Los Angeles Times', l'argentí 'Clarín' i un llarg etcètera de mitjans internacionals també obren portada al seu web amb les novetats que van arribant des de Barcelona. A més, informen puntualment i en directe de les novetats que van succeint.

Mentrestant, diverses cadenes de televisions internacionals -CNN, CBS o Fox News, entre moltes altres- mostren vídeos gravats per testimonis dels moments posteriors a l'atac. També les principals ràdios del món es fan ressò de la notícia.



"És Barcelona segura i com puc cancel·lar el meu viatge?"

El diari britànic 'Telegraph' publica un article titulat "És Barcelona segura i com puc cancel·lar el meu viatge?". En el text, el periodista Hugh Morris explica que els viatges es poden cancel·lar però que la majoria d'operadors no reemborsaran els diners. L'article fa un repàs dels atacs terroristes que ha patit l'estat espanyol al llarg de la història recent i recorda que l'oficina d'afers exteriors britànica ja alertava que era "probable" que Espanya patís un atac terrorista.