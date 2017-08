Sitges ajorna els actes oficials de Sant Bartomeu previstos per a aquest cap de setmana

L’equip de govern, reunit aquest matí en sessió extraordinària, i la junta de portaveus de l’Ajuntament de Sitges, que ha comptat amb la presència dels cossos policials i el president de la Comissió de Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla, Cisco Arbonés, han acordat unànimement aquest divendres la suspensió de tots els actes institucionals programats des d’avui divendres a diumenge.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha decretat tres dies de dol a tot el territori de Catalunya. Segons el decret del President 135/2017, de 17 d’agost, declara dol “a tot el territori de Catalunya, els dies 18, 19 i 20 d'agost de 2017”. El decret especifica també que “durant aquest període de dol se suspendrà la celebració de recepcions i actes oficials i les banderes onejaran a mig pal en els edificis i dependències de la Generalitat i en les corporacions públiques de Catalunya”.

Per aquest motiu, el nomenament com a Fill Adoptiu d’Ignasi Maria Muntaner que havia de tenir lloc avui divendres se celebrarà en el marc dels actes de Santa Tecla. El pregó de la Festa Major previst per demà dissabte es farà dilluns 21, a les deu de la nit, a la plaça de l’Ajuntament. Com a conseqüència, el concert d’havaneres amb els Pescadors de l’Escala s’avança a les vuit del vespre.

Els actes musicals organitzats al volant de les Barraques també s’han ajornat. Es consensuarà amb les entitats que impulsen aquesta activitat una nova data de celebració.

També s’ha traslladat a dilluns, a les set de la tarda, el Pregó Satíric, al Palau del Rei Moro.

El dol oficial de tres dies també afecta un acte cultural no inclòs en el programa de la Festa Major com ho és la inauguració de l’exposició Gravat i Pintura, del cicle Binomis, que s’havia de celebrar avui divendres. Aquesta activitat es farà dilluns, a les set de la tarda, al Centre Cultural Miramar.

Només es mantenen per aquest cap de setmana els actes infantils de diumenge a la tarda. El trasllat dels gegants Moros, els de la Vila, els Americanos, el Drac i l’Àliga, a partir de dos quarts de set de la tarda.

L’activitat de cinema a la Fresca s’ha anul·lat i es retornarà l’import dels tiquets a les persones que l’havien adquirit prèviament.

En senyal de rebuig pels fets violents, l’Ajuntament de Sitges, d’acord amb les entitats municipalistes catalanes, ha convocat cinc minuts de silenci davant dels edificis municipals a les dotze del migdia, on s’han aplegat centenars de persones.

Com a conseqüència dels atemptats terroristes, l’Ajuntament de Sitges reforçarà les mesures de seguretat de tots els actes perquè, tal com ha assegurat l’Alcalde de Sitges, Miquel Forns, “la festa es pugui desenvolupar amb tota normalitat”. Miquel Forns ha convidat també a la ciutadania “a la serenitat, a condemnar amb l’actitud vital el terrorisme i a col·laborar amb els cossos policials”. El Consistori ha volgut “fer un reconeixement a tots els cossos de seguretat, als equips d’emergències i a persones voluntàries que des del primer moment i a tota hora han intervingut en l’operatiu de seguretat i d’emergències. A Sitges també volem valorar el gest de molts agents de la Policia Local que s’han ofert a treballar malgrat no estar de servei”.

L’Inspector de la Policia Local, Rafael Pino, ha explicat que “l’alerta terrorista es manté de 4 sobre 5”. La Policia Local ja tenia previst un dispositiu especial per a aquesta Festa Major però “es faran retocs en el dispositiu de seguretat per garantir encara més la seguretat de tota la Festa Major de Sant Bartomeu”. L’Ajuntament recorda que per a qualsevol avís o incidència, cal trucar al 112, i cal utilitzar les fonts oficials d’informació.