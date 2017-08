Homenatge de falcons a les víctimes dels atemptats de les Rambles i Cambrils

Ahir a la tarda, en un acte organitzat per la Federació de Colles de Falcons de Catalunya i que va aplegar una cinquantena de membres de les diferents colles del pais, els Falcons van rendir homenatje a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils i van mostrar el seu rebuig front la barbàrie.

L'acte va començar als voltants de les 19h a Plaça Catalunya amb 5 Pilars de 3 i 4 Pilars de 2. Posteriorment, els membres de les diferents colles es van desplaçar fins el Pla de la Boqueria on van aixecar una Escala de 7, també anomenada Capdil 7x8, amb dues puntes i sota el lema "Falcons per la Pau".

Per acabar l'acte i una vegada dipositades les ofrenes sobre el mosaic de Miró, els músics falconers van tocat el Cant dels Ocells com a símbols​ de pau.