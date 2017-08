La Festa Major de Sitges arrenca amb un programa complert i quatre celebrats aniversaris (vídeo)

L’arribada de la Festa Major de Sant Bartomeu, obre portes i finestres per donar inici a una de les festivitats més esperades de l’any per a sitgetans i sitgetanes, i persones d’arreu, que s’hi apropen per a gaudir d’un programa complert d’activitats. Des de les tradicions més antigues, fins a les novetats, que any rere any, s’hi ha anat incorporant, la Festa Major de Sitges manté els principals actes, després d’haver hagut de traslladar la celebració de Les Barraques i el Pregó, amb motiu del dol decretat el passat divendres pels atemptats de Barcelona i Cambrils.

“Ànims, forces i esperit de viure i gaudir de la Festa”, és el millor remei. Són paraules de Cisco Arbonès, President de la Comissió de Festa Major, que aquests dies assisteix a tots els actes i deixa missatges d’alegria per viure la Festa amb tot l’esplendor que es mereix.

Són mesos de preparació, enllestir el programa, preveure activitats i tot el necessari perquè tothom pugui acompanyar els balls, i totes les colles durant aquests dies festius, viure els concerts i totes les activitats previstes.

Aquest dilluns, s’han dut a terme el tradicional Trasllat de la Imatge, el Pregó Satíric, el Concert d’Havaneres i finalment l’esperat Pregó, a la plaça de la Vila, a càrrec de la Companyia de teatre local, Les Veïnes.

Una Festa Major d’Aniversaris

El Ball de Gitanes de la Vila, celebra enguany 40 anys. Ens explicaven a EIX DIARI els principals actes que realitzaran, com són la Disparada dels Morterets, el dia de la vigília, i l’Ofrena Floral del dia de Sant Bartomeu. La colla, que va sortir al carrer per primera vegada el 1977, al so de la Bolangera, sempre fidel als orígens, ha anat incorporant danses i mantenint el quadre tradicional de representació i ball de les Gitanes, amb els balls de cercaviles, versos recitats i el ball de faixes de la matinal.

El Ball de Cintes de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges, per la seva banda, celebra 35 anys lluint els blancs, blaus i vermells, des de Santa Tecla de 1982 iniciaren el seu llarg recorregut fins avui. Una colla que ha estat bressol de moltes balladores i balladors, que enguany tornaran a reunir-se per a dur a terme diferents activitats, durant tot un any, a partir del proper mes de setembre. Activitats d’homenatge i de celebració per a tothom i també especialment per a infants.

El primer assaig de la Colla Jove de Castellers de Sitges, Castellers de Sant Bartomeu i Santa Tecla, va ser el 22 d’agost de 1993. Així que enguany se celebren els 25 anys de l’assaig que ha anat fent gran la plaça castellera de Sitges. Els de la camisa color vi, agrupant infinitat de membres, molts d’ells també balladors en altres colles, diables o músics, han anat creixent tant com han crescut les seves actuacions, la més celebrada, el 4de8 que descarregaran en honor a Sant Bartomeu, i que ja ha recollit infinitat d’aplaudiments en d’altres places i ocasions.

Finalment, la Colla de Diables Colla Jove de Sitges, celebra un particular aniversari. Els 25 anys de la seva participació en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona. Un orgull recordat durant aquest dies per una Colla que manté veterans i joves plegats, i que per celebrar aquest particular 25è aniversari, van estar presents en les tertúlies de Festa Major al Janio’s, on es van veure imatges de l’efemèride i recordar els detalls d’una participació irrepetible i que tants bons records els continuen acompanyant.

El programa i l’agenda d’activitats

Blanca Benítez Montané ha estat l’autora del cartell i programa de Festa Major. La pintora sitgetana, amb elegància i recollint les imatges tradicionals dels balls i de la festa, va guanyar el concurs, que organitza la Comissió de Festa Major per a triar cartell.

Agenda d’activitats complerta.