L’obra plàstica de Dolors Luján i Carme Parellada protagonitzen l’últim “Binomis” de Sitges

El tàndem, format per les artistes Dolors Luján i Carme Parellada, posa el punt final al cicle d’exposicions Binomis instal·lat al Centre Cultural Miramar. La inauguració d’aquesta mostra s’ha celebrat aquest dilluns, després que divendres se suspengués a causa dels 3 dies de dol oficial decretats pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

Els “binomis”, impulsats per la regidoria de Cultura, Tradicions i Festes i coordinats per l’artista sitgetana, Anna Monzó, tanquen el cicle amb una cinquantena d’obres de les dues creadores sitgetanes amb més de 40 anys de carrera artística. Des d’aquest dilluns fins al proper 1 d’octubre, Dolors Luján i Carme Parellada exhibeixen una cinquantena d’obres entre pintures i gravats. Com a novetat i a diferència dels altres 3 binomis, les artistes comparteixen els tres espais de la planta baixa del Miramar.

La regidora de Cultura, Festes i Tradicions, Rosa Tubau, destaca “el fet de cloure el cicle d’exposicions amb aquestes dues artistes sitgetanes amb una llarga trajectòria artística que, tot i haver participat en diverses exposicions col·lectives, mai ho havien fet sent-ne ambdues les protagonistes. Per altra banda, cal destacar-ne la seva implicació i compromís en la participació dels Binomis i el resultat el podem gaudir amb tota l’obra exposada”.

Carme Parellada exhibeix una trentena de creacions realitzades en els últims 5 anys basades amb la natura a través de l’aire, el foc, la terra, l’aigua i la fusta. Aquests cinc elements escollits “representen la força de la naturalesa, la transparència, la renovació, la fertilitat, la puresa i la saviesa que han obert camins desconeguts per desenvolupar l’esperit creatiu a través de contemplar, connectar i expressar la natura, la sensibilitat, l’energia, el traç, la taca, el collage” afegeix Parellada. Amb un estil realista subjectiu i amb 4 dècades de trajectòria artística, Carme Parellada aposta en aquesta exposició per mostrar els seus treballs creatius realitzats amb les tècniques de l’aquarel·la i el gravat. L’artista recorda que ”l’any 2009 vaig fer una exposició individual al Miramar titulada Del fruità als sentits, que era la vida a través d’un planter. I ara estreno aquesta exposició que també em fa il·lusió especial”.

Dolors Luján hi presenta una vintena d’obres entre pintures, gravats i també escultures. L’artista sitgetana posa de manifest que “tot és obra nova, ja que m’he estimat més fer-ho nou. En l’obra plàstica, sigui pintura o gravat, m’agraden les textures”. L’estil de Luján és expressionista però, segons l’artista, “en aquesta exposició he intentat dibuixar imatges a força de taques sobre paper”.

Les dues amigues ja havien realitzat mostres conjuntes de petit format a Barcelona, però, ara realitzaran per primera vegada al Miramar una exposició de gran format plegades. Dolors Luján i Carme Parellada han participat en nombroses exposicions col·lectives a Sitges com la recordada del Mercat Vell titulada Les empremtes mediterrànies l’any 2002 amb obra gràfica i juntament amb Núria Corretgé i Montserrat Domínguez.



Cicle d’exposicions Binomis

El cicle d’exposicions Binomis està impulsat per la regidoria de Cultura, Tradicions i Festes i coordinat per l’artista sitgetana, Anna Monzó. El cicle va començar el 24 de març amb l’obra pictòrica i escultòrica de Roby i Genís Hernández; va continuar amb les fotografies de Vicenç Morando i Àlex Ferret. La tercera de les mostres va comptar amb l’art de les joies creades per Montse Curtiada i Cristina López. Ara el cicle es tanca ara amb les creacions de Dolors Luján i Carme Parellada. Fins a l’1 d’octubre es podrà visitar aquesta darrera mostra que s’emmarca en un projecte per potenciar el talent i la creativitat local.