L’arpa d’Esther Pinyol i la marimba de Ferran Carceller s’uneixen en el segon concert del Cants i Sons a Lluna

Blooming Duo és la nova proposta del cicle de concerts de música clàssica Cants i Sons a Lluna, que es fa aquest final d’estiu a l’església de Santa Magdalena. L’arpista vilanovina Esther Pinyol i el percussionista de Castelló de la Plana Ferran Carceller, porten a escena aquest diumenge, 27 d’agost a les vuit del vespre, una combinació poc habitual, l’arpa i la marimba, però molt atractiva.

El duo va actuar per primera vegada el maig del 2012. Ofereix un repertori propi creat a partir d’encàrrecs als compositors Feliu Gasull, Joan Sanmartí, Marc Timón, Andrés Serafini, Albert Carbonell i Albert Guinovart. La proposta que presenten a Canyelles inclou peces de jan Koetsier, Andrés Serafini, Ferran Carceller, M. Ravel, i. Albéniz, Marc Timón i Albert Guinovart.

Aquest és segon dels quatre concerts programats del 20 d’agost al 17 de setembre, els diumenges al vespre, i organitzats conjuntament per l’Ajuntament de Canyelles i la Camerata Eduard Toldrà. És la primera edició d’aquest cicle, que presenta un cartell de moltíssima qualitat, amb músics, cantants i instrumentistes de primer ordre com la soprano Maria Lluïsa Muntada, que va obrir el cicle diumenge passat, acompanyada del guitarrista Santi Pavón. Van oferir un concert excepcional i l’església de Santa Magdalena gairebé es va quedar petita per acollir tot el públic assistent. Muntada, que presentava De plebeus i cortesans, va aconseguir des del primer moment endinsar el públic en el concert.

El programa de Cants i Sons a Lluna seguirà amb un tercer concert, programat per al 3 de setembre, amb els Violoncels de la Camerata Eduard Toldrà. I el tancarà el 17 de setembre, l’Octet de Mendelssohn.

El cicle és una oportunitat magnífica per fer arribar la música clàssica a tots els públics i, a més, en un espai molt especial i entranyable com és l’església de Santa Magdalena, que permet tenir els diferents instruments musicals i els intèrprets molt a prop. És una manera molt propera, i poc habitual, de fer música i de gaudir-la tan a prop de casa, de manera tan íntima. Quan aquest tipus de música s’interpreta en sales grans i grans auditoris perd una part molt important de la seva essència perquè és música per fer de prop, a tocar del públic, de manera que fins i tot es pot escoltar la respiració dels intèrprets i es poden copsar les mirades i la comunicació entre ells per avançar en la partitura. Tot plegat, permet viure-la més intensament i fa l’experiència més excepcional.

Tots els concerts es faran a les vuit del vespre, a l’església de Santa Magdalena i són gratuïts.