La segona part de la coproducció catalana Tadeu Jones arriba a la gran pantalla

CARTELLERA DE CINEMA

Cinc anys després de l'exitosa primera part, torna als cinemes el paleta i amant de l'arqueologia Tadeu Jones amb 'El secret del rei Mides' dirigida per Enrique Gato i David Alonso, que s'estrena en català. El film d'animació, que té de nou amb una part de producció catalana amb Ikiru Films, explica les aventures de Tadeu Jones qui en aquesta ocasió buscarà les pistes per poder trobar el tresor del rei Mides i salvar la seva amiga Sara. Els actors Diane Keaton i Brendan Gleeson són els protagonistes de la pel·lícula dramàtica 'Una cita en el parque', que té com a context el londinenc barri Hampstead Village que és conegut pel seu apreciat parc. Mentre, el valencià Paco Plaza, codirector de '[REC]' amb Jaume Balagueró, estrena aquesta setmana la pel·lícula de terror 'Verónica'

En aquesta nova pel·lícula d'animació, Tadeu Jones viatja fins a Las Vegas per assistir a la presentació de l'últim descobriment de l'arqueòloga Sara Lavroff: el papir que demostra l'existència del Collar de Mides, el mític rei que convertia en or tot allò que tocava. La situació però empitjorarà quan un malvat segresta la Sara per poder trobar el talismà i aconseguir grans riqueses. Junt amb els seus amics, el lloro Belzoni i el seu gos Jeff, Tadeu tindrà que fer ús del seu ingeni para rescatar la Sara en un viatge per mig món.

Paco Plaza estrena la pel·lícula de terror 'Verónica', en la qual hi actuen Sandra Escacena, Bruna González, Claudia Placere, Iván Chavero, Ana Torrent, Sonia Almarcha, Maru Valdivieso i Leticia Dolera. El film se situa a Madrid dels anys 90, on una adolescent després de participar amb una ouija amb unes amigues és atacada per perilloses presències sobrenaturals que amenacen en fer mal a tota la seva família.

A 'Una cita en el parque', Emily Walters (Diane Keaton) és una viuda que des que va morir el seu marit no li dona cap atenció al seu vell apartament, als seus problemes econòmics ni al seu fill Philip (James Norton). Tot i els consells de la seva amiga Fiona (Lesley Manville), l'Emily no admet que la seva vida s'està ensorrant. Un dia, mentre observa el parc des de la finestra, descobreix una casa gairebé destruïda i l'home que hi viu.

Arriba als cinemes la romanesa 'Ana, mon amour' dirigida per Calin Peter Netzer, una pel·lícula que té com a protagonistes al Tom i l'Ana, que es coneixen des de la universitat, on es van enamorar i es van, després, casar. Ell cuida d'ella i sembla que hi hagi harmonia entre els dos, però el Tom està convivint amb una dona a la que no pot comprendre. Quan l'Ana venç les seves pors i aconseguir triomfar, ell està totalment aïllat intentant comprendre què ha estat la seva vida amb ella.

Amb una estètica de comèdia de la famosa pel·lícula 'El Guardaespaldas' amb Kevin Costner i Whitney Houston, Patrick Hughes dirigeix 'El otro guardaespaldas' que mescla acció i comèdia. El guardaespatlles Michael Bryce (Ryan Reynolds) rep un nou client, i és l'assassí Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), qui ha de testificar en un judici a La Haia contra un cruel dictador (Gary Oldman).

'En lugar del señor Stein'

Pierre, vidu i jubilat, no surt de casa seva des de fa dos anys. Ell és el protagonista de la comèdia francesa 'En lugar del señor Stein' dirigida per Stéphane Robelin i protagonitzada pel veterà actor Pierre Richard. El protagonista descobreix els plaers d'Internet gràcies a l'Alex, un jove contractat per la seva filla per ensenyar-li la informàtica més bàsica. En un web de cites, una jove Flora63, seduïda pel romanticisme del Pierre, li proposa una primera cita. Pierre sembla reviure, però al seu perfil ha posat una foto de l'Àlex en lloc de la seva.