La Jove de Vilafranca no actuarà a plaça per la Festa Major però sí que es promocionarà durant la festa

La Jove de Vilafranca no actuarà a plaça per la Festa Major però es promocionarà. EIX

Malgrat que la Colla Jove no actuarà a plaça per la Festa Major de Vilafranca 2017, aquesta no es quedarà sense participar-hi i durà a terme diverses activitats, sobretot per promocionar la colla.

Així, el dia 29 d’agost, a les 17:15 h, s’ha convocat la colla a fer una actuació castellera al Centre Ricard Fortuny, on actuaran pels residents i personal d’aquest centre, juntament amb algun altre ball de la Festa Major. L’endemà dia 30, la colla farà un sopar conjunt de caràcter intern, després de l’entrada de Sant Fèlix.

També s’han presentat unes samarretes noves, color negre, amb el text imprès “Hi som, fins i tot sense ser-hi”, amb un disseny on hi apareixen un cors de color blau cel. Es venen al mòdic preu de 8 euros. El mateix text i un disseny especial apareix al cartell de felicitació per la Festa Major que enguany tornarà a penjar la colla.

Finalment, dir que es convoca un concurs de fotografies per Instagram, fetes durant els dies de Festa Major d’enguany. El concurs es convoca sota l’etiqueta #hisomFM i premiarà les dues millors imatges que reflecteixin emocions, sigui individualment o en grup, dels participants a la Festa Major o del públic que l’està vivint. El jurat està format per Fèlix Miró (fotògraf), Carles Esteve (periodista) i Robert Picot (president). La colla ha publicat les bases a la seva web i a les xarxes socials, tenint en compte que l’únic que s’ha de fer es penjar als perfils públics de la xarxa Instagram imatges que reflecteixin emocions mencionant a la colla Jove @jovevilafranca i amb el hashtag #hisomFM.

Actuació el proper 2 de setembre

El darrer dia de la Festa Major, el 2 de setembre, a la tarda, la colla es desplaçarà a actuar a Santa Coloma de Gramanet, on actuarà al costat d’altres colles castelleres de 6. La colla té un final de temporada amb força actuacions, una d’elles fora de Catalunya, a Tauste (Saragossa), el cap de setmana 16 i 17 de setembre.

El proper assaig casteller serà aquest divendres a la plaça Constitució, a les 21:30 h, hora de l’assaig general. L’assaig de canalla farà serà al mateix lloc a les 19:30 h.