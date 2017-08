Per Fires, Sant Sadurní posa a la venda els productes més fil·loxeraires. EIX

Aquest dissabte torna a obrir la botiga de la Fil·loxera amb el nou marxandatge de la Festa. Entre les novetats destaquen les dues samarretes d'aquest any dissenyades per Alba Mas: la commemorativa del 25è aniversari de la Festa infantil (només en talles infantils i amb el logo de Maria Suazo)i, la samarreta d'adult d'aquest any.

A més d'aquestes novetats, també hi ha nous models de samarreta per a homes i dones, una jaqueta i una renovada samarreta de trekking. També s'hi podran trobar els productes ja habituals com la samarreta de màniga llarga i la gamma de marxandatge infantil.

La botiga estarà oberta:

● dissabte 26 d'agost al matí

● divendres 1 de setembre a la tarda

● dissabte 2 de setembre al matí i a la tarda

● dimecres 6 de setembre a la tarda

● dijous 7 de setembre al matí i a la tarda

● divendres 8 de setembre al matí i a la tarda

L'horari de botiga pels matins és de dos quarts d'onze a dos quarts de dues del migdia i, per les tardes, de dos quarts de sis a vuit del vespre. Tots els dies a la plaça de l'Ajuntament.