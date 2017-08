Més de 1.700 fotografies participen al concurs d'Instagram de la Festa Major de Vilanova

Ahir al vespre el Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va acollir el lliurament de premis del concurs d'Instagram de la Festa Major 2017. El concurs, organitzat per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Vilanova Turisme i Menja't Vilanova, amb la col·laboració dels Pabordes 2017, va aconseguir l'aportació de més de 1700 fotografies a la xarxa Instagram sota l'etiqueta #FMVNG17. El primer premi va ser per una fotografia de @jordi_pena, el segon per a @susanapicsestudio i el tercer per a @dvdrubio. També es van atrogar nou accèssits que van anar a parar a mans de @monrall @yusteo @jaumeing @margaserra @jjtrejo @malviatge @024manel @arnausalvoft i @flabiol76. Totes les fotografies les podeu veure al perfil d'instagram de @VilanovaTurisme

L'acte va estar presidit per Juan Luís Ruiz, primer tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Nova Governança i Comunicació, que va destacar la importància de mostrar la ciutat i la Festa Major a través de les xarxes socials. També hi va participar Carlos Alcover, president de Menja't Vilanova, així com els Pabordes 2017. Els premis van consistir en lots de diferents productes de la Festa Major, així com ampolles de vi de Finca Viladellops i les caixes de fusta de peix que va facilitar la Confraria de Pescadors de la ciutat, a més d'altre material promocional.