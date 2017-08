Torna l'Ateveu al cor de la Geltrú amb un homenatge al desaparegut Pere Tàpias

L'Associació Cultural Desperta!, amb el suport de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, organitza un any més el festival Ateveu. Aquesta serà la onzena edició de la mostra de cançó d'autor dels Països Catalans, que se celebrarà a la plaça de l'Assumpció els dies 1 i 2 de setembre, a partir de dos quarts de deu de la nit.

El cartell, una picada d'ull al desaparegut cantautor vilanoví Pere Tàpias, ha estat dissenyat per Fab Llanos. Respecte al programa d'aquesta edició inclou, per divendres 1 de setembre, les actuacions d'Espot i Manyer, Mazoni, que presentarà el seu nou disc "Carn, os i tot inclòs"; i Gemma Humet, que presenta l'àlbum "Si canto enrere", amb singles com "Si te me'n vas".

Per dissabte 2 de setembre estan programats els concerts de Marina Ràfols, Olga y los Ministriles, i La Fera Ferotge.

Ateveu és una mostra de cançó d'autor organitzada per l'Associació Cultural Desperta! de Vilanova i la Geltrú, que vol reivindicar la cultura i la música que es fa a Catalunya. Enguany la plaça de l'Assumpció es tornarà a omplir per celebrar l'onzena edició d'aquest festival de propostes musicals gratuïtes i de qualitat.

Per aquest escenari hi han desfilat artistes com ara Quico Pi de la Serra, Pau Riba, Cesk Freixas, Pere Tàpies, Jaume Arnella, Mireia Vives, Roc Casagran, Lídia Pujol, Pep Botifarra o Miquel Gil. Aquests concerts combinen grans veus del panorama català amb cantants i grups més amateurs.