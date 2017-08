La Festa Major de l’Arboç arrenca aquest divendres amb el pregó de l’Elenc Artístic Arbocenc

Aquest divendres 25 d’agost comença la Festa Major de l’Arboç amb un original pregó de l’Elenc Artístic Arbocenc, entitat centenària recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi.

La Festa Major de l’Arboç, declarada festa Patrimonial d’Interès Nacional, marida a la perfecció els actes més tradicionals com les cercaviles, l’exhibició castellera i La Carretillada amb actes més contemporanis com l’Empalmada, aquest any amb Itaca Band, o les activitats aquàtiques i l’espectacular tobogan gegant d’aigua de 75 metres. Balls, activitats esportives, activitats infantils i per a la tercera edat, tallers, sardanes, concerts, etc. acaben de configurar un programa de Festa Major ric, divers i per a totes les edats.

Tot plegat, un esdeveniment únic i d’assistència obligada per totes aquelles persones amants de les jornades festives intenses i carregades de grans i inoblidables moments.