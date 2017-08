La coproducció catalana Tadeu Jones 2, número 1 del cap de setmana amb més de 430.000 espectadors

El film d'animació 'Tadeu Jones 2. El secret del Rei Mides', d'Enrique Gato i David Alonso, ha estat escollit pel 40% de l'audiència als cinemes espanyols aquest cap de setmana i ha aconseguit situar-se al número 1 amb més de 430.000 espectadors. Aquesta coproducció catalana ha estat la millor estrena espanyola des de desembre del 2015 i la segona millor arrencada d'una pel·lícula d'animació aquest any només superada per 'Gru3'. De moment, la segona part de les aventures de Tadeu Jones han portat al cinema més espectadors que la primera part.

El productor gironí i fundador de Ikiru Films, Edmon Roch, va assegurar, en una entrevista a l'ACN, que la segona part de les aventures de Tadeu Jones "és molt divertida i molt fresca" i estan "molt il·lusionats" amb la seva estrena.

En aquesta nova pel·lícula d'animació, Tadeu Jones viatja fins a Las Vegas per assistir a la presentació de l'últim descobriment de l'arqueòloga Sara Lavroff: el papir que demostra l'existència del Collar de Mides, el mític rei que convertia en or tot allò que tocava. La situació però empitjorarà quan un malvat segresta la Sara per poder trobar el talismà i aconseguir grans riqueses. Junt amb els seus amics, el lloro Belzoni i el seu gos Jeff, Tadeu tindrà que fer ús del seu ingeni para rescatar la Sara en un viatge per mig món.