Ventura Pons estrena la comèdia coral 'Sabates grosses'

CARTELLERA DE CINEMA

El cineasta Ventura Pons estrenarà aquest divendres la seva nova pel·lícula 'Sabates grosses', una comèdia amb les històries reals que ha viscut el cineasta durant 21 anys a casa seva. La comèdia coral de Ventura Pons està interpretada per Joan Pera, Minnie Marx, Pedro Ruiz, Vicky Peña, Amparo Moreno, Pilar Martínez, Roser Vilajosana, Anna Azcona, Mingo Ràfols i Lucrecia, entre d'altres. La pel·lícula, produïda per Els Films de la Rambla, retrata històries de personatges que viuen a la part baixa de la Dreta de l'Eixample al xamfrà de Casp amb Bailèn de Barcelona. Aquesta setmana també arriba a la gran pantalla el thriller 'La niebla y la doncella' amb Quim Gutiérrez, Aura Garrido i Verónica Echegui i 'Los casos de Victoria' de Justine Triet, un film que ha tingut un gran èxit de taquilla a França.

En aquesta nova pel·lícula de Pons hi apareixen un aristòcrata sense un ral de profundes conviccions religioses, la seva filla d’esquerres, una senyora amb un passat turbulent, un frare dominic "un pèl bandarra", amic d'una gran cantant cubana, amb un fill negre que diu que serà president de la República catalana. També hi apareixen, entre d'altres, dues porteres valencianes amigues que s'ho expliquen tot, l’escocesa filla de l'atracador del tren de Glasgow o la mestressa lesbiana del bar molt de moda.

"Tot és real, la gent es preguntarà: poden passar tants disbarats en una casa? Doncs sí. Hi pot haver-hi amagat el CESID, gent protestant pel tema de les preferents de Caixa Laietana, un diputat que és una mica cabronet i també hi pot haver un fatxa català", ha explicat Pons en declaracions a l'ACN. El CESID (Centro Superior de Información de la Defensa), les preferents de Caixa Laietana, Bankia, la independència, el turisme, la crisi econòmica i la crisi política al País Valencià... són alguns temes que se citen al llarg de la pel·lícula. Ha recalcat que ha preferit fer una comèdia dels fets que es van relatant i no pas una drama. "Una comèdia és com un drama explicat que faci riure i darrera d'una comèdia sempre hi ha un drama".

A 'La niebla y la doncella', el cadàver d'un jove apareix en un bosc d'una petita illa. El cas es tanca ràpidament amb l'acusació d'un polític local que queda exonerat al judici posterior. Tres anys més tard, el sergent de la Guardia Civil Bevilacqua (Quim Gutiérrez) i la seva ajudant Chamorro (Aura Garrido) són enviats a la illa per a reactivar la investigació. Els acompanya la policia Anglada (Verónica Echegui), la última persona que va veure al jove viu. Totes les pistes segueixen apuntant al polític, però tot i la aparent contundència de les primeres perquisicions els investigadors hauran de superar un mur de silencis i mentides per esclarir els fets.

Tom Cruise a 'Barry Seal: el traficante'

L'actor Tom Cruise torna a la gran pantalla amb la pel·lícula 'Barry Seal: el traficante' dirigida per Doug Liman. Durant la presidència de Ronald Reagan, la CIA contracta a Barry Seal, un expilot de línies aèries, per participar en una operació encoberta contra el cartel de Medellín.

Arriba als cinemes 'Los casos de Victoria' de Justine Triet. Victoria Spick (Virginie Efira) és una brillant advocada penalista que va a una boda on es troba el seu amic Vincent (Melvil Poupaud) i Sam (Vincent Lacoste), un ex narcotraficant al qui ella ha ajudat. Un dia després, el Vincent és acusat d'intent d'assassinat per la seva companya. L'únic testimoni de l'escena és el gos de la víctima. La Victoria accepta defensar-lo mentre contracta al Sam d'assistent personal.

Víctor Matellano dirigeix el western 'Parada en el infierno'. Ernest i Chris regenten una parada de diligències perduda en mig de l'Oest americà, un lloc en el qual ningú té intenció de estar-hi molt temps. La seva tranquil·litat es veurà alterada amb l'arribada d'una banda de delinqüents liderada pel Coronel, un home sense escrúpols.

'Rehenes'

Des de Geòrgia, el director Rezo Gigineishvili ha dirigit 'Rehenes'. La història té com a context la Geòrgia de 1983, on els joves Nika i Ana, de classe acomodada, estan immersos en els preparatius de la seva boda. Darrera la boda però hi ha un pla d'escapatòria de la Unió Soviètica. Després de la celebració, els dos decideixen amb la seva idea de segrestar un vol comercial de Tiflis a Batumi per aterrar a Turquia. Tot i això, quan l'avió s'enlaira les coses no els hi surten tal com les havien planejat.