Els Xicots descarreguen el 4d9 amb folre per primer cop a Vilafranca

La Festa Major ha començat de forma excel·lent per als Xicots de Vilafranca. Descarregar el 4 de 9 a la plaça de la Vila era el principal objectiu de la colla en aquesta diada de vigília de Sant Fèlix, i no només ho han aconseguit, sinó que hi han sumat un castell inèdit per als vermells, el 7 de 8. Ha estat la segona millor diada de Festa Major en la història dels Xicots.

L’actuació va començar a les 3 de la tarda i els Xicots obrien plaça amb el 4 de 9 amb folre. Van desmuntar un primer peu, però tot seguit, amb una quadratura més bona, van tirar-lo amunt. El castell va pujar amb agilitat, amb certs moviments quan entrava la canalla, sense perillar en cap moment. En el punt de l’aleta el castell es mostrava sòlid i ja feia preveure que es podria completar. Així va ser i la plaça ho va celebrar. Era el tercer 4 de 9 amb folre en l’historial dels Xicots, però el primer descarregat a Vilafranca.

Si bé s’havia apuntat que en segona ronda els vermells podrien tirar el 3 de 9 amb folre, l’equip tècnic va apostar pel 7 de 8, castell que la colla intentava per primera vegada i que suposava un repte important de suma de camises al tronc. El castell va ser treballat sobretot a la descarregada, però es va completar, tot significant doble motiu de celebració per als Xicots.

En tercera ronda, sí, l’opció va ser el 3 de 9 amb folre. La colla desitjava ajuntar dos castells de 9 a plaça i per la Festa Major. Van muntar dos peus, però cap dels dos semblava donar les garanties necessàries. Satisfeta amb la gran actuació feta fins llavors, la colla va optar per un final més plàcid, alçant un magnífic 3 de 8.

El cap de colla, Gabi Cot, es mostrava feliç en acabar la diada: “hem descarregat per el primer 4 de 9 amb folre a Vilafranca, fem un castell nou com el 7 de 8, som a finals d’agost i ja tenim dos 4 de 9 amb folre... què més podem demanar?”. Els Xicots tornaran a la plaça més castellera demà dijous, en la diada de Sant Ramon.