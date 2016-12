Única pista de gel

Redacció Calafell 22-12-2016 09:49 Lectures 325

La plaça Mediterrani de Segur de Calafell tindrà una pista de gel del 23 al 31 de desembre. Ajuntament de Calafell La plaça Mediterrani de Segur de Calafell tindrà una pista de gel durant les festes de Nadal, concretament del 23 al 31 de desembre. L’entrada costarà quatre euros, però qui compri al comerç local podrà obtenir descomptes de fins al 50%. Així, aquesta alternativa de lleure sevirà també per dinamitzar l’activitat comercial La pista fa 14 metres de llarg i 9 d’ample i és de gel sintètic. Aquest fet no tan sols redueix el cost, sinó que suposa un menor impacte ambiental. Serà l’única pista de gel on patinar aquestes festes a tota la comarca del Baix Penedès, on de fet no se n’instal·la cap des del Nadal de 2013 (va ser al Vendrell). Segons l’alcalde, Ramon Ferré, “feia molt que el municipi no podia gaudir d’una pista de gel per Nadal i enguany ho hem pogut fer”. I la regidora de Promoció Econòmica, Lluïsa Lastra, afegeix que “cada nucli tindrà elements de dinamització aquestes festes: al Poble es fan els actes del Tió i el Cap d’Any, a la Platja el Parc Nadalenc i a Segur, la pista de gel”. La instal·lació de la pista ha estat ben acollida pels col·lectius d’empresaris i comerciants del municipi.