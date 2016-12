Sitges prohibeix durant un any l’obertura de nous apartaments turístics

El govern de Sitges ha aturat durant un any la concessió de llicències per obrir nous apartaments turístics a tot el municipi. La Junta de Govern ha aprovat aquesta moratòria amb l’objectiu de fer una diagnosi d’aquest tipus d’allotjaments al municipi i inspeccionar i sancionar els que siguin il•legals. Al mateix temps, a la mateixa reunió de govern s’ha acordat prohibir l’obertura de nous establiments d’alimentació al nucli antic, bé siguin petits supermercats, locals de menjar per emportar, xurreries o forns de pa. La intenció és que aquestes prohibicions temporals, que entraran en vigor tan bon punt es publiqui el butlletí oficial de la província (BOP) d’aquesta setmana, vagin acompanyades de la implementació de noves mesures de control per regular el sector.

Entre altres mesures, la previsió del govern és aprovar properament un Pla Especial que reguli a quines zones del municipi es poden obrir apartaments turístics. Aquest document se sumarà al Pla d’Usos del Nucli Antic que el govern està definint des de fa més d’un any, el qual ha de servir de marc normatiu per equilibrar l’activitat turística i el dia a dia dels veïns.

El govern treballa en aquests documents de forma paral•lela a la implantació del Pla Estratègic de Turisme, ideat per fomentar el turisme responsable i sostenible. Precisament, el passat mes de maig el municipi va obtenir el certificat internacional ‘Biosphere Destination’, que atorga l’Institut de Turisme Responsable, organisme vinculat a la UNESCO i soci de l’Organització Mundial del Turisme i del Global Sustainable Tourisme Council.

Apartur augura un “descontrol” dels pisos turístics

L’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR), que abraça pisos de tota la demarcació, ha definit la decisió de Sitges com “un gran error”. El president de la patronal, Enrique Alcántara, ha lamentat a l’ACN que “és el primer cop que, per combatre la il•legalitat, es tanca la legalitat”. En aquest sentit, ha augurat que l’efecte que s’aconseguirà amb la moratòria, lluny de regular el sector, derivarà en un “descontrol”.

Alcántara ha assegurat que el volum d’apartaments il•legals a Sitges supera en escreix els establiments legals, i ha criticat que “gairebé no es fan inspeccions”. APARTUR garanteix que s’ha ofert a l’Ajuntament de Sitges per fer campanyes que contribueixin a legalitzar el sector, on es proposi un acompanyament en tots els tràmits burocràtics per als establiments que vulguin regularitzar la seva situació. Amb tot, la patronal ha explicat que el govern no s’ha mostrat receptiu per actuar de forma conjunta.

“Volem fer tot el possible per a què el sector creixi de forma ordenada i s’integri al municipi, però ens trobem amb tot el contrari: no hi ha opció a la legalitat i, qui vulgui llogar un habitatge, no ho podrà fer pagant impostos”, ha lamentat Enrique Alcántara. D’aquesta manera, el president d’APARTUR preveu que durant els propers mesos seguiran proliferant els establiments il•legals, la qual cosa considera que farà créixer els preus del lloguer turístic.