Les vendes de la Rifa de Nadal creixen un 2,53% a Catalunya i se situen en 52,3 euros de mitjana per habitant

La Rifa de Nadal ha venut a Catalunya dècims per valor de 393.410.420 euros, un 2,53% més que l'any passat. Són 52,3 euros de mitjana, un euro més que l'any anterior. Per demarcacions, la recaptació a Barcelona ha ascendit a 275.366.240 euros (un 2,32% més) i la mitjana per habitant ha estat de 49,68 euros. A Girona han estat 29.322.020 euros (un 4,12% més) i 38,91 euros per habitant de mitjana. A Lleida han estat 56.673.360 euros (-0,07%), amb una despesa per habitant de 130,57 euros que cal ponderar tenint en compte les vendes de l'administració de Sort. A Tarragona han estat 32.048.800 euros (un 7,97% més) i 40,45 euros per persona de mitjana.

Amb els 393 milions d'aquest 2016, Catalunya es manté com el segon territori de l'Estat que més diners aporta a la Rifa de Nadal, per darrere de Madrid (448 milions d'euros), i per davant d'Andalusia (355 milions).

En canvi, la despesa per habitant se situa per sota la mitjana, amb 52,3 euros a Catalunya respecte als 57,41 de l'Estat espanyol. La mitjana més elevada se situa a Castella-Lleó, amb 87,06 euros per habitant, i les més baixes a Ceuta i Melilla, amb 11,72 i 13,8 euros, respectivament.

Pel que fa al comportament de les vendes, a Catalunya creixen un 2,53%, també per sota de la mitjana espanyola, amb un 3,45%. Els increments més destacats de vendes són a Andalusia, amb un 8,47%, a les Balears, amb un 7,53% i a les Canàries amb un 6,05%. On menys creixen és a Melilla (1,62%), Extremadura (1,64%), La Rioja (1,78%), el País Basc (1,79%) i Madrid (1,85%).

És el tercer any consecutiu que les vendes de la Rifa de Nadal creixen a l'Estat després de sis anys de descens de les vendes. Amb tot, no aconsegueixen aguantar el ritme de creixement dels dos anys anteriors. Aquest any ha estat del 3,45%, mentre que al 2015 va ser del 4,52% i al 2014 un 4,64%.