Una papereria de Calafell celebra la venda d’una part del segon premi de la grossa de Nadal, sense rastre dels afortunats

La petita Papereria Mimo del nucli Calafell Poble (Baix Penedès) ha celebrat aquest dijous la venda de quatre dècims del 04536, agraciades amb el segon premi de la grossa de Nadal. El responsable del negoci no se’n sabia a venir quan poc després d’un quart de dotze l’han avisat que havia repartit aquest pessic de sort. El cava i les felicitacions s’han allargat durant tot el matí, a l’espera que algun dels afortunats s’apropés a l’establiment, però cap d’ells s’ha deixat veure. Ricardo Amaral, responsable del negoci, ha explicat que els dècims s’han venut a través de la màquina, com tots els números que distribueix aquesta papereria, i augura que els agraciats són veïns del municipi. “Estic molt emocionat”, ha afirmat, vestit amb la samarreta que l’identifica com a venedor del premi.

El segon premi de la Rifa de Nadal ha estat per al 04536 i ha estat molt repartit a Catalunya. Concretament, s'ha venut una sèrie a l'administració del carrer Balmes, número 278, de Barcelona i una altra a l'administració del carrer Barcelona, número 57, de Salou, i a més el segon premi ha esquitxat dècims en 18 municipis més: 5 dècims a Calafell –a l'administració del carrer Mar, 48- , tres dècims a Barcelona, dos més a Vic -a les administracions dels carrers Virrei Avilés, 23, i Rambla del Passeig, 33- dos dècims a Vilobí d’Onyar i un dècim a Abrera, Castelldefels, Esplugues, Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Viladecans, Castell Platja d’Aro, Olot, Portbou, Lleida, Deltebre, Falset i Vinyols i els Arcs.

El segon premi, dotat amb 1.250.000 euros la sèrie, ha sortit poc després d'un quart de dotze del migdia. A l'Estat també ha tocat a Granada i Madrid, entre altre poblacions.