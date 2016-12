L’Associació d’Apartaments Turístics creu que la moratòria de Sitges "multiplicarà l’allotjament il·legal"

L’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR) critica la moratòria aprovada aquest dijous per la junta de Govern de Sitges i que prohibirà l’expedició de noves llicències d’habitatges d’ús turístics a la localitat. L’Ajuntament de Sitges ha pres aquesta decisió per frenar l’increment del preu del lloguer a la ciutat. Des d’APARTUR es posa en dubte la mesura i en les diverses reunions mantingudes amb el govern municipal s’ha demostrat, amb dades a la mà, que aquesta pujada de preus res té a veure amb el turisme.



L’experiència de les moratòries de Barcelona demostra que no donar noves llicències no és la solució. Al contrari, explica Enrique Alcántara, president d’APARTUR, “tancar l’aixeta a noves llicències no farà més que augmentar el parc d’allotjaments il·legals, que actualment ja és superior a l’oferta legal”.



Des de la patronal s’aposta per legalitzar l’oferta actual per millorar el control i la fiscalitat. “Hem intentat explicar als representants polítics quines són les causes de la pujada dels preus del lloguer i ens hem ofert a ajudar en campanyes informatives però els ha semblat una opció massa complicada. Creiem que han optat per una solució que multiplicarà l’allotjament il·legal i farà que l’activitat quedi totalment fora de control”, reflexiona Alcántara.