Bluemar Ferries arriba a un principi d'acord amb els treballadors per saldar el deute

La companyia Bluemar Ferries ha arribat a un acord amb la trentena de treballadors de la plantilla per resoldre el tema de les indemnitzacions. Aquests dies estan preparant tot el procés burocràtic perquè el pròxim 3 de gener puguin rebre els diners, segons ha explicat a l’ACN el portaveu de la companyia, Giusseppe Funaro. El mateix portaveu ha afirmat que la intenció de la companyia no ha estat mai “deixar la gent penjada". La majoria d’ex empleats havien presentat una demanda col·lectiva per impagament de les nòmines i de les liquidacions, però la companyia va afirmar la setmana passada que tenia els diners per eixugar el deute. A més va anunciar que treballava en un nou projecte per reflotar el negoci el maig del 2017.

En aquell moment des de l’empresa s’afirmava que es disposava d’una indemnització global de 220.000 euros, per sota dels 275.000 que reclamaven els acomiadats. La xifra final amb la qual s’ha tancat el preacord no ha transcendit.