Optimisme al sector de la joguina amb previsions de vendes superiors al 6% en aquesta campanya de Nadal i Reis

El fabricants de joguines encaren aquesta campanya de Nadal i Reis amb optimisme. La bona marxa del consum al mercat espanyol al llarg de l’any fa preveure que la dinàmica positiva continuarà en les dues darreres setmanes de l’any i la primera setmana del 2017, on es concentren el 70% de les vendes del sector. El president de l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines (AEFJ), José Antonio Pastor, ha explicat en una entrevista a l’ACN que el consum de joguines al mercat estatal està presentant uns creixements acumulats d’un 8% fins el mes de novembre. Tot i la gran concentració del consum de joguines en les darreres setmanes de l’any, Pastor assenyala que és difícil trencar aquesta tendència i preveu que un augment de vendes d’entre un 5 i un 6% “podria ser fins i tot una previsió conservadora”. Per categories, els fabricants pronostiquen que les nines, els vehicles, els jocs de taula i especialització, les manualitats i els col•leccionables estaran entre les preferències dels consumidors. Les llicències provinents de personatges cinematogràfics marcaran els gustos dels nens.

En relació amb el ritme de les exportacions, José Antonio Pastor ha explicat que estan evolucionant de manera positiva en tots el mercats, tot i que marcat per la situació concreta de cada estat. Pastor remarca que el 70% de les exportacions de joguines són a països de la Unió Europea i que en general aquests mercats són estables. Amb tot, el president dels jogueters indica que França i Itàlia no es troben en els creixements mitjans però que el mercat alemany està creixent a un ritme molt fort.

Impacte del Brexit

Sobre l’impacte del ‘Brexit’ anglès, l’AEFJ constata un fre en les exportacions des del juliol, a partir del referèndum britànic. Pastor indica que el Regne Unit és un dels mercats preferents, el cinquè en xifres d’exportacions, i que el sector espera que es redefineixi la seva relació entre el Regne Unit amb la Unió Europea en els propers mesos.

El president del jogueters confia que la frenada en les exportacions sigui momentània i derivada de la caiguda de la lliura britànica per la incertesa a causa del ‘Brexit’. Pastor afegeix que aquest fre està afectant tots els sector econòmics, no només el de la joguina, atès el caràcter eminentment exportador de l’economia del Regne Unit.

Falsificacions i còpies fan minvar un 16% la facturació i un 13% l’ocupació

L’AEFJ estima, segons dades fetes públiques el 2015 per l’Oficina d’Harmonització Interior de la Unió Europea, que el cost de la falsificació de productes i la competència deslleial al sector provoca un 16,6% menys de facturació. Així mateix, segons que exposa Pastor, amb aquestes dades s’impedeix la creació d’un 13,7% de llocs de treball. En la seva opinió, una major simplificació i facilitat a l’hora de complir directives europees allunyarien la competència deslleial al sector.

“La joguina no és sexista sinó els comportaments”

En una entrevista amb l’ACN, Pastor ha valorat de manera molt positiva la campanya impulsada per la Generalitat Valenciana contra els estereotips sexistes de les joguines indicant que posa el focus sobre els comportaments i no sobre els objectes. “Si canviem l’objecte el comportament no tindria valor”, ha defensat, tot assenyalant que l’AEFJ concentra els seus esforços en la publicitat sobre la joguina a través del Codi deontològic d’autoregulació de la publicitat infantil del 1993.

El president ha explicat que a través de la publicitat el sector promou en la mesura que li és possible “valors socialment acceptats per la majoria, sense deixar de ser empreses, perquè no som un ministeri ni hem de fer campanyes educatives”. Amb tot, Pastor ha dit que els fabricants busquen impulsar les vendes amb un missatge addicional “perquè la joguina és el que provoca és joc, que és un tret i una necessitat del nen, i no seria conseqüent anar amb una publicitat i un altre tipus de valors si el que estem és lluitant pel paper educatiu i desenvolupador i pel dret al joc”.

Un 70% del sector es concentra a País Valencià i Catalunya

El sector de la joguina concentra la seva producció principalment al País Valencià, a la coneguda com ‘Vall de la Joguina’, a la subcomarca de la Foia de Castalla (a l’Alcoià) en poblacions com Ibi, Onil i Castalla. Tan sols aquí es concentra el 42% de les empreses de l’Estat, un 42,35% dels treballadors i un 40,5% de la facturació. Catalunya és el segon mercat de la joguina a l’estat espanyol, amb un 28% d'empreses, un 30% dels treballadors i un 37,5% de la facturació.

L'AEFJ agrupa un total de 194 empreses, entre les quals es troben Famosa, Moltó, Falomir, Bizak, Lego, Borràs o les filials de Mattel, Hasbro o Playmobil, entre d'altres.Més de 4.000 persones treballen de manera directa i unes 20.00 de manera indirecta, creant productes, no incloent en aquest col•lectiu a empreses del subsector auxiliar de la joguina (que bé participen en la fabricació de components o en la realització d'algunes fases del procés), una ocupació que, segons l'AEFJ, duplica aquesta xifra. Les microempreses suposen el 46% del sector mentre que les pimes són el 52% del total.