Els pastissers catalans preveuen vendre més de 900.000 tortells de Reis, un 3% més que l'any passat

Els catalans menjaran un total de 906.400 tortells de Reis a tot Catalunya i prop de 592.000 a Barcelona i província, segons les previsions de vendes que fa el Gremi de Pastisseria de Barcelona. El sector artesà preveu un lleuger repunt en les vendes d'un 3% respecte l'any passat. El president del Gremi, Elies Miró, s'ha mostrat satisfet en declaracions a l'ACN del petit augment de vendes i ha assegurat que "no es tracta de remuntades espectaculars però sí d'un pèl cada any, cosa que ens fa estar contents". La majoria de vendes es concentraran entre dijous 5 i el mateix dia 6 al matí i el tortell més demanat continua sent el de massapà. Amb tot, Miró ha explicat que cada cop prenen més força els tortells farcits de nata, crema o trufa.

L'obrador de la Pastisseria Miró de Castellterçol (Moianès) es troba aquest dimecres en ple procés d'elaboració dels tortells de Reis, una situació que es repeteix a la majoria de pastisseries del país. Elies Miró, responsable de la pastisseria i president del Gremi de Pastissers de Barcelona, calcula que el sector artesà vendrà un total de 906.400 tortells arreu de Catalunya, 592.000 dels quals seran a la demarcació de Barcelona. Les previsions apunten a un repunt d'un 3% respecte l'any passat.

El tortell de Reis és un dels dolços de Nadal que es mantenen més estables en vendes i formats. El de massapà tornarà a ser el més venut, tot i que cada any creixen les vendes de tortells farcits de nata, crema o de trufa. Miró ha explicat que sí que hi ha algunes tendències en el món de la pastisseria que s'han anat consolidant en els darrers anys com ara les mides més petites dels tortells per adaptar-se a tot tipus de famílies i la reducció de la proporció de sucre. A més, el president del Gremi ha explicat que hi ha pastisseries "més atrevides" que canvien el farciment tradicional per d'altres més originals aromatitzats, per exemple, amb cafè o tiramisú.

Pel que fa als preus dels tortells, el Gremi de Pastisseria de Barcelona calcula que, de mitjana, el preu d'un tortell artesà per a 4-6 persones es mantindrà entre els 25 i els 30 euros.

Un producte acabat de fer i sense colorants ni conservants

Des del Gremi de Pastisseria de Barcelona reivindiquen les qualitats del tortell artesà davant de l'industrial. Segons ha explicat Miró, el de pastisseria és un producte "natural, sense colorants ni conservants i fet al dia". De fet, el president del gremi ha relatat que el tortell de pastisseria s'elabora a mà i un per un i "la majoria els fem la mateixa nit de Reis perquè ens els mengem acabats de fer el dia 6". "Les pastisseries donem un producte acabat de fer el mateix dia i això permet que sigui un producte lliure de conservants i colorants", ha reblat Miró.