Una vintena d’empreses i establiments participen diumenge en la Fira de Productes Locals de Vilobí

Vilobí del Penedès celebrarà aquest diumenge 15 de gener la 4a edició de la Fira de Productes Locals, que enguany reunirà una vintena d’establiments i empreses del poble. La fira pretén donar a conèixer els productes locals, especialment tots aquells relacionats amb l’oferta turística així com també l’oferta de vins i caves del poble. Entre els establiments que aquest any seran presents a la fira hi ha l’hotel rural Cal Ruget, la casa de turisme rural Can Bitxac, el restaurant Jaume Via, la marca de productes ecològics Cal Sis Dits, així com també els cellers Loxarel, Can Descregut, Vallformosa, Planas Albareda i Montpicolis. Per primera cegada la fira incorpora un estand dels alumnes de sisè de l’escola Llebeig, que vendran bufs fets a mà i confeccionats amb roba 100% reciclada i coca amb xocolata desfeta per recollir fons per al viatge de fi de curs. Durant tot el matí els visitants podran fer tastos de vi i cava i productes gastronòmics que s’exposin a la fira. També hi haurà una zona d0inflables per als més petits.

La fira, que tindrà lloc a la plaça de la Vila entre les 10.00h i les 14.30h, coincideix com cada any amb el Duatló de Muntanya dels Pèlags, que enguany arriba a la cinquena edició i forma part del calendari de proves de la Federació Catalana de Triatló. El duatló, organitzat per l’Ajuntament de Vilobí i el club de triatló Miostaf, començarà a les 10 del matí i tindrà un primer tram de 6.100 metres de cursa a peu per camins de terra, corriols i asfalt; 20,9 quilòmetres de BTT seguint els camins del municipi, muntanya dels Pèlags i voltants; i finalitzarà amb un tram de 3.300 metres de cursa a peu pujant el turó on es troba el dipòsit d’aigua municipal. En aquesta edició ja s’hi ha inscrit més de 200 corredors d’arreu de Catalunya.