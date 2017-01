The Wine Business School organitza l’activitat Tasta Vins, gratuïta i oberta al públic

The Wine Business School, amb seu a l’antic edifici de l’Enològica de Vilafranca del Penedès, organitza l’activitat Tasta Vins, en el marc del Postgrau Interuniversitari en Gestió d'Empreses Vitivinícoles. La directora de The Wine Business School, Ester Garcia, i el regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca, Joan Manel Montfort, han presentat l’activitat que es farà el proper 21 de gener a la seu de l’escola universitària, de forma oberta i gratuïta. Per participar-hi, cal fer inscripció prèvia, ja que la disponibilitat de places és limitada.



Els alumnes del diploma de postgrau, ofert per les universitats de Vic i Rovira i Virgili de Reus amb una durada de 300 hores (30 crèdits), han preparat un total de 4 propostes de comunicació i màrqueting empresarial, que seran presentades en una sessió de tast a consumidors finals. Segons ha explicat Ester Garcia, Tasta Vins és una activitat pràctica que pretén conèixer l’avaluació del producte, “ens permetrà copsar l'opinió dels consumidors i el coneixement de l’avaluació que fan de diferents aspectes del màrqueting empresarial, saber què és important per als consumidors”.



Per la seva part, el regidor Joan Manel Montfort afegia que un dels objectius destacables de la proposta és l’oportunitat d’obrir l'escola a la ciutadania: ”és una activitat gratuïta i oberta a tothom, no cal tenir coneixements previs per participar a les sessions de tast. Qualsevol persona amb interès per participar-hi, s’hi pot inscriure”.



Les inscripcions són obertes i es poden fer on line al web www.thewinebs.com, i també s’han repartit algunes butlletes d’inscripció als establiments relacionats amb el sector vitivinícola.



Per formalitzar la inscripció, gratuïta, s’haurà d’escollir alguna de les tres franges horàries de l’activitat, entre les 10 i les 13h del proper 21 de gener. Aquesta distribució respon a la necessitat d’organitzar grups amb un nombre limitat de participants per garantir el bon desenvolupament de les sessions Tasta Vins.