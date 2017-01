Un espai gastronòmic dedicat al xató, principal novetat de la 31 Xatonada Popular del Vendrell

El proper diumenge 5 de febrer, a partir de les 10 del matí, a la Rambla, el Vendrell celebrarà la Xatonada Popular amb el 31è Concurs de Mestres Xatonaires, la 30a Exhibició de Xatonaires Infantils i la 24a Fira de productes alimentaris naturals i artesanals. La presentació es va fer ahir, al migdia, al menjador de l'escola Teresina Martorell.

El president de l’Associació Gastronòmica de la Universitat del Xató de Catalunya, Paco Azuaga, va destacar l’èxit, un any més, dels cursets ”Aprèn a fer xató”, en els quals durant la setmana que ve hi participaran 240 infants i 70 adults. Respecte als cursets d’infants, Azuaga va posar de relleu la importància del fet que els participants no només aprenen a fer xató, sinó que també reben coneixements sobre els productes de la terra que formen part de la recepta. Entre els nens i les nenes de l’exhibició infantil, que hagin fet prèviament els cursets, es farà el sorteig d’una bicicleta cedida per Runnbikes.

Sobre el Concurs de Mestres Xatonaires, les inscripcions es poden fer a partir del dijous 12 de gener a la Regidoria de Promoció Econòmica (tel. 977 66 52 53) i el nombre màxim de participants serà de 50.

Pel que fa a les activitats paral·leles, hi haurà tallers i jocs infantils, trobada d'intercanvi de plaques de cava i la ruleta solidària a càrrec de La Ballaruga. Aquest any també hi participaran tres dolceries del Vendrell (Pastisseria Conflent, Dolceria Soler i Pastisseria Vendrellenca) amb la venda de productes relacionats amb el xató i el nostre territori.

I com a gran novetat, hi haurà un espai anomenat “Xató Experience” on cuiners del col·lectiu Terra i Taula faran una demostració de com cuinar el xató de manera diferent a l’habitual amb una recepta innovadora. L’activitat anirà a càrrec d’Oriol Rosell (l’Obrador), Josep Pascual (Ull de llebre), David Vernet (Vell Papiol) i Jordi Guillem (Lo Mam), i estarà moderada per Xavier Sanjuan (comunicador i entès en gastronomia). Tot seguit, s’oferirà una degustació de quatre tapes elaborades amb ingredients del xató i dues copes de vi, per un preu de 16 euros. Per poder fer aquest tast cal enviar un correu electrònic a info@terraitaula.cat.

El regidor de Promoció Econòmica, Kenneth Martínez, va explicar que amb les novetats es vol omplir d’activitat la Rambla durant tot el matí per tal de mantenir-hi el màxim de persones fins al lliurament dels premis del Concurs de Mestres Xatonaires.

A partir de les 12 del migdia es realitzarà el repartiment d'unes 1.500 degustacions de xató, que tindran un preu de 7 euros. Els tiquets es podran comprar de forma anticipada al Centre d’Iniciatives i Turisme a partir del dilluns 23 de gener.

El patrocinador de la Xatonada Popular del Vendrell és Supermercats Bon Preu / Esclat.