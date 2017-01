Crivillé justifica que els esportistes tributin fora: “El qui no ho fa és burro”

Àlex Crivillé, excampió del món de motociclisme de velocitat en la categoria de 500 centímetres cúbics, ha justificat en una entrevista a Catalunya Ràdio que els esportistes espanyols tributin fora de l’Estat. “El qui no ho fa és burro”, ha asseverat després d’afirmar que ho fan “tots”. En aquest sentit ha assegurat que els esportistes del món del motor viuen a Andorra, a Londres, a Suïssa o a Mònaco, països amb fiscalitats més beneficioses que l’espanyola per a les grans fortunes. “És lògic”, ha defensat. També ha argumentat que els tipus impositius del 50% que marca Espanya per a ingressos d’aquesta magnitud és “una bestiesa”, i ha justificat que l’esportista decideixi marxar a un lloc amb tributs més baixos perquè “has de mirar per la teva butxaca i per la de més endavant”.

L’exesportista d’elit també ha explicat que una decisió d’aquest tipus no es pren de forma individual, sinó que s’està assessorat. “Quan estàs pujant t’assessoren sobre com fer les coses ben fetes, i una de les coses importants és gestionar bé el teu patrimoni”, ha explicat.

“Una de les coses que et diuen és hem de fer això, hem de fer allò. No ho fas tu, t’ho fa l’entorn professional que t’assessora i et diu com ho has de fer”, ha reblat.

Cal recordar que Àlex Crivillé apareixia als anomenats 'papers de Panamà', una filtració que posava al descobert el nom de milers de persones d'arreu del món amb empreses en paradisos fiscals. En el moment de fer-se pública aquesta informació Crivillé va admetre el fet i va dir que ja havia regularitzat la seva situació.