Els hotels de Calafell pagaran enguany un 7,9% menys en el rebut de l’aigua

Els hotels de Calafell pagaran enguany un 7,9% menys de mitjana pel rebut de l’aigua. La mesura beneficiarà més els establiments amb un major nombre d’habitacions i servirà per fomentar l’obertura durant tot l’any i la creació d’ocupació fora de la temporada d’estiu.

Això serà possible amb el nou sistema de pagament pel consum real, en compte dels mínims anteriors. El consum dels establiments, d’acord amb les dades dels darrers anys, és inferior en general als mínims que es facturaven. Si la rebaixa beneficia més els hotels grans, és tot just perquè els seus mínims eren molt alts.

La rebaixa és un incentiu directe a l’estalvi i a l’ús eficient de l’aigua i, a més, no penalitza els hotels que més activitat aporten a l’economia local.

El canvi de model tarifari és una de les grans novetats de les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Calafell per a aquest 2017. La garantia del subministrament es garanteix amb una quota de servei, en comptes de la facturació d’un mínim de 30 metres cúbics per rebut. A partir d’aquí es paga a partir del primer metre cúbic, amb un sistema de trams de preu creixent per incentivar l’estalvi i l’eficiència.