Un grup especial d’agents cívics i l’ocupació dels carrers on hi ha venedors, noves mesures a Sitges contra el 'Top manta'

L’Ajuntament de Sitges vol intensificar el control del ‘Top Manta’ creant un grup especial d’agents cívics i instal•lant fires als llocs on habitualment es situen els venedors per evitar que aquests ocupin l’espai. Aquestes són dues de les mesures que ha acordat l’última reunió de la Comissió Informativa de Caràcter Especial sobre la venda ambulant irregular, que ha tornat a apostar per incrementar també la presència policial en punts estratègics i donar un nou impuls a les campanyes de sensibilització adreçades als compradors. Tot i que les mesures s’han consensuat amb la Generalitat, els Mossos d’Esquadra i l’Ajuntament, ara hauran de ser aprovades pel Ple municipal.

Les mesures que ha aprovat la comissió, reunida dimecres, es divideixen en quatre àrees: ocupació de la via pública i de les platges, coordinació policial, campanyes de sensibilització i atenció als venedors. En el primer dels blocs, l’Ajuntament ha informat en un comunicat que la reunió ha acordat impulsar diverses accions orientades a ocupar la via pública i les platges abans que ho facin els manters. Per fer-ho, es preveu la promoció d’elements comercials i la celebració de fires i esdeveniments.

Pel que fa a la coordinació policial, la previsió és aconseguir més presència d’agents a nivell preventiu, per tal d’evitar la instal•lació de manters al carrer. És en aquesta línia que l’objectiu és crear un cos d’agents cívics municipals que donin suport a la policia i alhora contribueixin a la conscienciació pública vers el Top Manta. Al mateix temps, la comissió ha demanat augmentar el control a l’estació de trens i incidir en les sancions a les persones compradores.

En el cas del bloc de campanyes de sensibilització, les mesures acordades s’orienten a implementar campanyes sobre el consum responsable a tota la ciutadania, i campanyes especials als centres educatius, així com difondre accions per promoure i preservar el comerç local.

Finalment, en relació a les mesures d’atenció als venedors, la comissió ha demanat una major coordinació entre les administracions per tal de conèixer en profunditat la realitat de cadascun dels venedors i poder oferir els serveis necessaris, entre els quals, la inserció laboral. Totes les mesures acordades, però, necessitaran ara el vist i plau del Ple municipal.

La reunió de la Comissió Informativa de Caràcter Especial sobre la venda ambulant irregular celebrada aquesta setmana ha estat presidida per l’alcalde de Sitges, Miquel Forns, i també ha comptat amb el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós; el director general dels Mossos d’Esquadra, Albert Batlle; i la regidora de Promoció Econòmica de Sitges, Aurora Carbonell.

14.600 productes decomissats en dos anys

La Comissió Informativa de Caràcter Especial entorn el Top Manta a Sitges es va crear el 2015 i, des d’aleshores, el municipi ha redoblat els esforços per reduir la incidència d’aquest fenomen. Segons dades facilitades per l’Ajuntament, des del gener de 2015 al municipi s’han decomissat 14.600 productes. D’aquests, 7.000 són material tèxtil, 2.700 són bijuteria i 2.200 són ulleres. Al mateix temps, s’han tramitat 31 denúncies per incompliment de l’ordenança de civisme, i la policia ha estat requerida per actuar en situacions relacionades amb la venda ambulant en un total de 873 ocasions al llarg del 2016.