Els ex treballadors del ferri Barcelona-Sitges aconsegueixen cobrar les nòmines endarrerides

Després de més de mig any de batalla legal contra l'empresa, els ex treballadors de BlueMar Ferries han aconseguit cobrar les nòmines endarrerides, després de denunciar de forma col·lectiva a l'empresa per impagament.

Els representants legals de l'empresa han lliurat a cadascun dels afectats un xec amb l'import acordat, un total de 300.000 euros per a tota la plantilla del desaparegut ferri Barcelona-Sitges. Els treballadors han volgut agrair als advocats del Col·lectiu Ronda la feina feta per aconseguir "un acord just al nostre favor" i a l'alcalde de Sitge, Miquel Forns, "la seva implicació i el suport cap als ex treballadors impagats, ja que la mediació i pressió de l'Ajuntament de Sitges ha fet possible accelerar tot el procés": "els afectats sentim que per fi es tanca una etapa que va començar fa gairebé un any i que ha suposat moltes frustracions, etapa que no crèiem poder resoldre amb tanta agilitat".

Tot i això, els ex treballadors recorden que "no s'ha resolt la situació de forma definitivament ja que alguns proveïdors i ex treballadors que van denunciar de forma individual o que no ho van fer, encara no han percebut el seu pagament. Però tot apunta al fet que durant les properes setmanes els deutes quedaran resolts de forma definitiva".