La UEP mostra “preocupació” per les negociacions dins l’accionariat de Freixenet

El president de la Unió Empresarial del Penedès (UEP), Santi Carda, ha assegurat que la patronal està “preocupada” pel futur de Freixenet, immersa des de fa mesos en negociacions per modificar l’accionariat. Segons ha afirmat Carda, l’empresariat tem que els canvis interns a la firma capdavantera del sector del cava puguin repercutir en les vendes, ja que “això podria significar que hi hauria menys llocs de treball”. En aquest sentit, ha advertit que la preocupació de la patronal no es centra només en la marca Freixenet en si, sinó “en tot allò que es genera al seu entorn”. Carda ha fet aquestes declaracions en el marc de la trobada anual amb la premsa comarcal, on ha senyalat que l’Alt Penedès ha tancat el 2016 constatant una certa recuperació econòmica. Per contra, però, ha lamentat que l’economia del Baix Penedès “no remunta”.

Santi Carda ha assegurat aquest dilluns que el sector vitivinícola ha contribuït a la millora econòmica de l’Alt Penedès, sobretot gràcies a l’aposta que moltes caves i cellers fan en l’àmbit de les exportacions. “Això és bo, i no ens podem endormiscar”, ha apuntat el president de la UEP. Al mateix temps, però, ha afirmat que la patronal està “preocupada” davant les negociacions internes de Freixenet, on les tres branques de la família Ferrer fa gairebé un any que mantenen converses per modificar l’accionariat.

Si bé les negociacions es van fer públiques amb l’arribada d’una oferta ferma del grup alemany Henkell, fa escassament un mes Freixenet assegurava que la proposta d’aquesta companyia estava “aturada”, mentre els Ferrer Noguer, els Bonet Ferrer i els Hevia Ferrer seguien analitzant possibles canvis en el repartiment d’accions. Mentrestant, la porta per a l’entrada d’una empresa externa a la família continua oberta, si bé la direcció defensa insistentment que l’objectiu és mantenir l’estructura familiar.