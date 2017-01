Vilafranca acull el primer Consell d’Administració de 2017 de la Xarxa Europea de Ciutats del Vi

Els membres del Consell d’Administració de la Xarxa Europea de Ciutats del Vi Recevin es van reunir a Vilafranca del Penedès el passat divendres 13 de gener per tractar els temes que la Xarxa desenvoluparà al llarg d’aquest any 2017.



Així, el Consell d’Administració va aprovar obrir canals de comunicació amb diverses ciutats vitivinícoles franceses per tal de conèixer el seu interès a optar a la nominació de Ciutat Europea del Vi, i va aprovar també el reglament de l’edició del concurs La Selezione del Sindaco, entre d’altres temes de caràcter més tècnic i intern de la Xarxa, com pot ser la posada en marxa d’un Comitè Científic o la propera convocatòria del Comitè Tècnic.



Actualment, el Consell d’Administració està format per les ciutats que ostenten la presidència de les associacions nacionals italiana, portuguesa i espanyola, a més a més de 3 ciutats més de cadascun d’aquests països. Vilafranca del Penedès és ciutat fundadora de la Xarxa i des dels seus inicis ha format part del Consell d’Administració, ostentant diversos càrrecs al llarg dels anys.



Prèviament a la reunió del Consell d’Administració, l’alcalde de Vilafranca Pere Regull va fer una recepció oficial dels membres del consell a la Casa de la Vila.