Cloenda dels cursos de sommelier i de promoció turística de l’Escola d’Enoturisme a Vilafranca

L’Alcalde Pere Regull, acompanyat del regidor de Promoció Econòmica Joan Manel Montfort, ha presidit aquest matí l’acte de lliurament de diplomes als participants en el cursos de sommelier i de promoció turística, organitzats per l’Escola d’Enoturisme de Catalunya, amb seu a l’edifici de l’Enològica a Vilafranca. A l’acte, celebrat a l’Aula Magna de l’edifici de l’Enològica, hi ha intervingut Miquel A. Torres, president de Bodegues Torres, i Lluís Tolosa, escriptor i divulgador de la cultura del vi, autor de la Guia d’Enoturisme del Penedès.

Miquel A. Torres ha destacat que la Carretera del Vi ja té 13 cellers, 7 municipis i 35km, amb un passaport conjunt i ha assolit 115.000 visitants des de maig 2015, amb molta presència de turisme internacional. Torres ha comentat que de rutes del vi n’hi ha moltes i que “hem de ser-hi per demostrar que som una zona preocupada pel canvi climàtic. Aquest pot ser un valor afegit en cada celler. I funciona. La gent ho agraeix”.

Per la seva banda, Pere Regull ha remarcat que l’enoturisme té cada vegada un pes més important “i per la nostra zona ens ha de permetre preservar l’entorn. Per al Penedes és transcendental que l’enoturisme vagi en augment”. L’Alcalde ha advertit que quan la crisi vagi deixant pas a la bonança, “tornarem a tenir la temptació de convertir el Penedes en magatzem de les àrees metropolitanes. Vindran pressions perquè tindran ofertes econòmiques que faran viables el seus futurs. Per això l’enoturisme i tot el sector vitivinícola ha de ser rentables”.

Pere Regull ha agraït la presència de Miquel Torres, ja que, “si som la zona de l’Estat espanyol amb més visites enoturístiques, és en bona part gràcies a Torres”.

Per cloure, l’Alcalde s’ha mostrat satisfet d’haver tirat endavant l’Escola d’Enoturisme on es organitzar “aquests cursos que enalteixen el producte de la nostra terra”.