Unió de Pagesos iniciarà la Marxa per la dignitat de la pagesia el dia 26 des de quinze caps de ruta d’arreu de Catalunya

Unió de Pagesos mobilitzarà el camp català la setmana vinent amb la Marxa Pagesa per la dignitat, l’objectiu de la qual és fer una crida a la societat pel reconeixement de l’activitat agrària com a pilar de la societat del benestar. Al llarg de vint dies, el sindicat haurà organitzat un centenar d’assemblees informatives preparatòries a moltes comarques agrícoles i ramaderes catalanes. El dijous 26 de gener, des de 15 poblacions caps de ruta (vegeu mapa), sortiran tractors en columnes que s’aniran ajuntant fins a confluir el dissabte 28 a Barcelona a l’acte final de l’Avinguda Maria Cristina.



Aquesta mobilització general de la pagesia aplegarà homes i dones de les Terres de l’Ebre, Plana de Lleida, de les comarques de muntanya, de la Catalunya Central, del Camp de Tarragona, de les comarques de Girona i de l’Àrea Metropolitana. Iniciaran la ruta cap a Barcelona el 26 de gener des de diverses poblacions i cada territori articularà una columna o més d’una amb l’objectiu d’anar sumant gent i tractors al llarg dels recorreguts fins a la capital catalana.



Unió de Pagesos lliurarà als alcaldes de les poblacions per on passarà la Marxa Pagesa el Manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia i en alguns municipis es faran actes públics. El dijous 26 el sindicat farà assemblees informatives a les poblacions on es farà la primera pernoctació: el Morell (Tarragonès), Cervera (Segarra) i Vidreres (Selva). El divendres 27 a la tarda la pagesia mobilitzada es concentrarà a tres poblacions a les portes de Barcelona: Badalona (Barcelonès), on es farà un tast de productes de temporada i proximitat, Molins de Rei (Baix Llobregat), on se celebrarà una assemblea, i Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental).



El dissabte 28 al matí, dues columnes de tractors entraran a Barcelona pel nord i el sud de la ciutat i circularan fins a l’Avinguda Maria Cristina, on tindrà lloc a les 11.30 h l’acte final de la Marxa Pagesa, al qual, a banda de representants sindicals, també hi ha convidats representants de la resta de la societat civil catalana.



La Marxa Pagesa interpel·la directament a Govern i societat catalana per posar de manifest que cal incorporar la Catalunya pagesa al nou model de país i superar els reptes que posen en qüestió la seva funció bàsica: proveir d’aliments la població, conservar els recursos naturals i mantenir el paisatge agrari i rural, i garantir l’ocupació equilibrada del territori.



La renda agrària catalana acumula una davallada del 39%, en termes constants, entre el 2001 i el 2015. Avui, els professionals agraris no sempre obtenen el fruit del treball quan porten els productes al mercat i sovint els preus en origen són molt baixos. El poder de negociació dels productors catalans és limitat, els deu primers operadors comercials a Catalunya concentren el 77,4% de l’oferta comercial i l’agroindústria també està molt concentrada en sectors com la llet, el vi, l’oli d’oliva i la carn de conill. A més, hi ha llotges que no formen els preus de cotització de forma fidedigna i transparent. Unió de Pagesos reclama control de la justícia i l’equitat en el si de la cadena alimentària, a més del compliment de les normes que regulen el mercat i que es facin operatives les eines d’autoregulació sectorials.



La disminució del suport de l’Estat en un 74% al desenvolupament rural de Catalunya i el fet que el Govern no ha respectat les prioritats acordades al Parlament i a la Taula Agrària en l’execució anual d’aquest suport, ha comportat denegacions en els ajuts a les inversions de les explotacions i retallades en les mesures d’agroambient i clima, ajuts a l’agricultura i ramaderia ecològiques i ajuts per compensar les dificultats de l’activitat agrària en zones desafavorides i muntanya. Aquest fet i la mala gestió de la sobrepoblació de la fauna, que comporta pèrdues econòmiques els darrers anys al camp català, ha provocat durant els darrers sis mesos fins a dotze mobilitzacions, algunes simultànies en diversos punts de les comarques més afectades amb talls de carretera, tractorades i concentracions.



El sindicat resumeix les reivindicacions de la Marxa Pagesa en el Manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia. Aquesta mobilització reclama renovar el contracte de la societat amb el camp per al futur més immediat. Així, també, per estendre la necessitat d’aquesta nova entesa de la societat amb el sector agrari, els sindicalistes impulsen a partir d’avui, a més, la campanya Vull un país amb pagesia perquè tota persona que ho vulgui expressi el suport a la pagesia amb una foto o post llançat al Facebook i al Twitter. A més, entitats i persones poden adherir-se al manifest a través del web marxapagesa.cat, al qual ja s’hi han sumat ajuntaments i entitats.