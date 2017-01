El preu de l’electricitat fixarà un altre rècord divendres a les 20.00 hores amb una punta de 98,69 MWh

Els preu de l’electricitat a l’estat espanyol fixarà divendres a les 20.00 hores un altre rècord arribant als 98,69 euros per MWh, segons les dades previstes per l’operador dels mercats ibèrics OMIE. El preu mitjà durant el divendres se situarà en els 88 euros per MWh. Aquest dijous la punta de preus se situarà a les 20.00 hores, amb un valor de 95,11 euros per MWh, mentre que el preu mitjà del dia arribarà als 85,79 euros per MWh. Per aquest dijous també s’espera una nova punta de demanda, que Red Eléctrica de España preveu que arribi als 41.839 MW a les 19.50 hores, amb una generació majoritàriament feta amb cicle combinat (21,8%), nuclear (17,3%), carbó (17,1%), eòlica (16,9%) i hidràulica (16,0%).