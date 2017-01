El Vendrell presenta el programa 30 PLUS per reduir l’atur en la franja d’edat entre 30 i 45 anys

Aquest dijous a l’EINA, el regidor d’Ocupació, Kenneth Martínez, ha presentat un nou programa del Servei d’Ocupació de Catalunya, el 30 PLUS, que té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i més, preferentment entre 30 i 45 anys amb baix nivell formatiu, amb la dotació de recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.



Amb el programa 30 PLUS es rep orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació; adquisició de competències i/o formació relacionada amb el contracte de treball, i la possibilitat d’adquirir experiència professional mitjançant un contracte laboral.



La part de formació és obligatòria amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat i les oportunitats d’inserció. La durada serà d’un mínim de 60 hores i un màxim de 150 i el seu contingut estarà directament relacionat amb el lloc de treball a desenvolupar que, en el cas del Vendrell, estarà relacionat amb el comerç, la restauració, les tasques administratives i la gestió de magatzems, entre d’altres que puguin sorgir segons els interessos dels demandants. A més, es farà una formació complementària, d’un màxim de 30 hores, dirigida a adquirir un conjunt de competències, habilitats i aptituds requerides per a múltiples ocupacions.



Pel que fa a l’experiència professional a través un contracte laboral, es realitzarà mitjançant qualsevol modalitat contractual que s’ajusti a les condicions del programa, amb una durada mínima de 6 mesos. Les persones contractades rebran el salari corresponent al contracte que es realitzi, i el Servei d’Ocupació de Catalunya subvencionarà l’equivalent al salari mínim interprofessional vigent fins a un màxim de 9 mesos.



El programa està adreçat a 50 participants, els quals signaran un compromís de participació acceptant el compliment de les actuacions previstes.



Aquest projecte té un pressupost de 200.000 euros i està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal.