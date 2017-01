El Baix Penedès suma per tirar endavant la primera Fira d'Ensenyament, Formació i Ocupació

Dimecres es va celebrar a Cunit una reunió comarcal a la que van assistir representants tècnics i polítics dels àmbits d'ocupació i formació dels ajuntaments de Cunit, la Bisbal, Calafell i el Vendrell; representants de l'Oficina Jove Baix Penedès; de l'Oficina de Treball del Vendrell; el Coordinador Territorial d'FP de Tarragona; l'Inspector d'Ensenyament del Baix Penedès; i el Director de l'Escola d'adults de Cunit.

La finalitat de la reunió va ser la presentació del projecte per a la realització de la primera Fira d'Ensenyament, Formació i Ocupació de la comarca del Baix Penedès, a principis del proper any 2018.

La idea sorgeix en el marc d'un context comarcal amb una de les taxes d'atur més elevades de Catalunya, especialment en el col.lectiu de persones joves; les mancances en l'àmbit de la formació al territori; i la necessitat evident de coordinació i planificació conjunta a nivell territorial per poder arribar de forma més adequada als i les joves.

El projecte té com objectiu principal organitzar un esdeveniment que permeti donar a conèixer les diferents opcions formatives i laborals especialment als joves de la comarca, i en general a totes aquelles persones en situació de recerca activa de feina i/o en procés de millora de la seva ocupabilitat.

Els principals destinataris serien els estudiants de Batxillerat, ESO i Cicles Formatius que vulguin conèixer quines són les opcions formatives existents; els pares i mares, professorat, educadors i orientadors que desitgin conèixer quina és la oferta formativa i ocupacional actual i els emprenedors, treballadors, aturats i totes aquelles persones que vulguin ampliar o reprendre els seus estudis.

A banda de la col.laboració dels ens locals i d'altres organismes públics, serà imprescindible comptar amb la presencia i participació dels centres educatius, del sector privat -empreses del territori, entitats de formació, ETTs, etc.-; i amb la implicació activa de la ciutadania, especialment dels joves i d'aquelles persones en situació d'atur o amb voluntat de reincorporar-se al sistema educatiu.

El Regidor d'Ensenyament, Formació i Ocupació, el Sr. Jaume Casañas, en qualitat d'amfitrió del municipi on s'ha realitzat aquesta primera reunió, va agrair a tots els assistents la seva presència i va remarcar "la importància d'aquesta iniciativa com una mostra més de la voluntat del Baix Penedès de seguir treballant conjuntament i de sumar sinèrgies en benefici de la comarca. Actualment treballem per a la seva futura realització, us anirem informant del avenços al respecte".