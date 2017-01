El cava entra en set prestigioses escoles d’hoteleria de Suïssa

Al llarg del 2016, s’han celebrat set Seminaris de Cava a les Escoles de Management d’Hoteleria de Suïssa dins del Pla de vins Suïssa promogut per ICEX Suïssa. Aquests Seminaris han estat possible gràcies a la col·laboració establerta amb l’Institut del Cava juntament amb 15 cellers elaboradors de Cava: Agustí Torelló Mata, Alta Alella, Castell de Perelada, Codorniu, Freixenet, Gramona, Juvé & Camps, Llopart, Mont-Marçal, Parés Baltà, Recaredo, Segura Viudas, Sumarroca, Torelló i Vilarnau.



L’Institut del Cava ha participat, en aquest primer any de col·laboració, amb un seminari a cada escola. El ponent dels seminaris ha estat el Sr. David Schwarzwälder, periodista especialitzat, professor, formador de sommeliers i gran coneixedor del vi espanyol. L’objectiu d’aquests Seminaris de Cava ha estat el de potenciar la imatge de qualitat dels vins d’Espanya en el sector gastronòmic i d’hoteleria d’alt nivell mitjançant la presència continuada de vins espanyols en els programes d’educació de les escoles que formen part de la Swiss Hotel Schools Association.



Les escoles de formació que han rebut els Seminaris de Cava han estat la César Ritz Colleges Switzerland (Lucerne), Hotelfachschule Zürich HF Belvoirpark (Zürich), Les Roches International School of Hotel Management (Clarens), Höhere Gastronomie- und Hotelfachschule HGF (Thun), École Hôtelière de Genève “ES” (Ginebra), École Hôtelière de Glion (Glion) i Schulhotel der HTF Hotel- und Touristikfachschule Chur AG (Chur), en anglès i alemany. En total, 350 alumnes han pogut conèixer el Cava com a producte de qualitat. És important destacar que atès que un alt percentatge dels alumnes provenen de molt diversos països, la repercussió d’aquesta activitat no té només àmbit suís, sinó internacional.