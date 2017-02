L’Ajuntament considera que la informació de Componentes Vilanova per al canvi d'activitat és insuficient

L'Ajuntament de Vilanova considera que la documentació aportada per l'empresa Componentes Vilanova SL en tramitació del canvi substancial de la seva activitat és insuficient. Durant el mes de gener l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de la Generalitat de Catalunya ha exposat la documentació i ha demanat els informes a les administracions competents, per exemple en aigua o residus, i en el cas de l'Ajuntament, en soroll i olors.

Els diferents serveis municipals consideren que la documentació publicada és insuficient per aclarir el control sobre les possibles emissions difuses i el seu focus, i demanen major concreció. Aquests focus poden estar lligats a les problemàtiques d'olors i per això es reclama un estudi que l'empresa començarà a redactar. Des de l'àmbit municipal també es demana concretar l'emissió de pols i olors del tractament de les escòries i, pel que fa al soroll, caldrà justificar les mesures correctores que garanteixin el compliment de l'ordenança de sorolls.

El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament, Gerard Llobet, ha explicat que l'expedient de la tramitació del canvi substancial de l'empresa Componentes Vilanova SL "és un tràmit d'autorització ambiental que ha de permetre regularitzar l'activitat actual. En cap cas es tracta d'un augment de producció, sinó que ajusta la seva autorització a l'activitat actual”. Llobet afirma també que no hi haurà increments pel que fa a la gestió de residus.

Durant aquestes setmanes d'exposició pública els serveis tècnics de les regidories d'Urbanisme i Medi Ambient han estudiat la documentació i han presentat un conjunt de suggeriments. També s'ha emès informe en relació al soroll de l'empresa. Tota aquesta documentació s'ha explicat en diverses reunions amb els representants veïnals, l'empresa, els grups municipals de l'Ajuntament i amb la Generalitat, que és l'administració competent per emetre l'autorització i també per a fer els controls ambientals. Per a la redacció dels suggeriments s'ha tingut en compte les queixes veïnals així com les diverses comprovacions realitzades durant quatre mesos per part de l'Ajuntament pel que fa olors i emissions.

L'Ajuntament, a més, ha recollit les al·legacions veïnals i s'han tramès a la Generalitat per a la seva resolució en el marc d'aquest canvi substancial.

D'altra banda, en els darrers dies han començat els treballs de millora de l'entorn de l'empresa a la zona més propera als habitatges. Les obres consisteixen en refer el mur fins una alçada de 2 metres i plantar-hi arbres. L'actuació ha estat assumida per l'empresa i el plantat dels arbres el fa TEGAR encarregat per l'ajuntament amb la col·laboració de Componentes.

La regidoria d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient continua treballant per garantir la convivència entre l'activitat i la zona residencial, per això es continuaran realitzant les mesures de control ambiental que fins al moment han acreditat la qualitat de l'aire, així com estudiar altres paràmetres durant els propers mesos.