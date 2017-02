Sitges presenta les bonificacions fiscals a les empreses i subvencions a la contractació de treballadors

L'Ajuntament de Sitges ha presentat dilluns les bonificacions en les ordenances fiscals municipals 2017 per a empreses juntament amb els programes de subvenció per a la contractació de treballadors en els que participa. L’Esmorzar d’Empresa ha congregat una cinquantena d’empresaris de la vila a l’Edifici Miramar per facilitar a les empreses i els emprenedors de la vila el coneixement sobre l'oferta de bonificacions i ajuts per a aquest any



Tècnics municipals han explicat l'oferta de bonificacions per a les empreses, unes bonificacions que estan reflectides en les ordenances fiscals aprovades recentment. Les bonificacions afecten a l'IBI, l'IAE, l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i taxa per Llicències Urbanístiques; i les taxes per activitat, unes bonificacions que van del 50 al 95% sobre la quota.

L'ajuntament ha presentat també els ajuts a les empreses a través dels programes del SOC en els que participa, com el programa 'Fem ocupació per a joves', que ofereix una subvenció de 655€ per a la contractació de 10 joves de 18 a 29 anys durant 6 mesos amb l'ESO o CFGM/Batxillerat, en situació d'atur, mitjançat una formació de 120 hores.

També en la línia de foment de la contractació i a través del SOC, l'ajuntament ha presentat el Programa 30 Plus, de condicions similars a l'anterior, però destinat en aquest cas a persones a partir de 30 anys, també en situació d'atur i de nivell formatiu baix mitjançant una formació de 60 hores.

Paral·lelament, l'ajuntament ha anunciat un futur programa municipal de suport a l'ocupació i les empreses que es detallarà en els propers mesos en un acte públic específic. La idea és destinar 20.000 euros al concurs per a la creació de nous projectes d'empresa i el reconeixement de bones pràctiques empresarials, així com destinar 30.000 euros de subvenció a la contractació de treballadors i treballadores, i un total de 20.000 euros als autònoms.

Durant l'acte de presentació, la regidora de Promoció Econòmica, Aurora Carbonell, ha manifestat que la sessió tenia la intenció de "facilitar els tràmits en la gestió municipal, en aquest cas sobre les ajudes a les empreses, en un exercici de transparència". Carbonell ha explicat que cal conèixer les necessitats de les empreses i cal també que aquestes coneguin quins passos han de fer per gestionar els ajuts".